Orlické hory - Horská služba řešila i kuriózní nehody, jako u chalupáře, který si zasekl sekyru do nohy.

Od začátku letní sezony 1. května do konce července zaznamenala Horská služba celkem 44 úrazů, u kterých musela zasahovat. Třikrát si situace vyžádala transport prostřednictvím letecké záchranné služby a celou polovinu ošetřovaných tvořili cyklisté.



„Úrazy na kole jsou nejproblematičtější, protože se jedná o mnohočetná poranění jako zlomeniny, odřeniny a úrazy hlavy,“ řekl náčelník Horské služby v Orlických horách Josef Šifra.



Nicméně se podle jeho poznatků užívání ochranných přileb zlepšilo, i když ženy je stále používají méně než muži. U dětí je to v současnosti již téměř samozřejmostí. Na kolech dochází nejčastěji k pádům během terénních sjezdů z hlavního hřebene hor. V zatáčce pak bicykl uklouzne po naplaveném materiálu.



K jednomu z takových případů již přilétal vrtulník. Užívání ochranných prvků je tedy nutností. A jaká je další rada Horské služby? „Hlavní je nepřeceňovat své síly a snažit se předvídat. V letním období na hory vyráží množství návštěvníků, kteří chtějí relaxovat a zapomenout na starosti. Často si ani neuvědomí všechna možná rizika, která sport v horském terénu obnáší,“ upozornil náčelník.

Houby si neodnesla

Ostatní zásahy Horské služby způsobila řada rozličných úrazů, které se přihodily jak turistům, tak lidem v okolí jejich domů nebo chalup.



„V Čenkovicích se jedna žena na procházce s vnučkou pokusila sestoupit z cesty, aby si nasbírala houby. Na podmáčené krajnici uklouzla a způsobila si těžkou zlomeninu stehenní i lýtkové kosti,“ uvedl jako příklad Josef Šifra. Zároveň poznamenal, že je často volají k úrazům, jež si lidé přivodí na vlastní zahradě. Členové Horské služby se tak setkali s chalupářem, který si zasekl sekyru do nohy.



O pomoc Horské služby žádají i lidé, kteří si z výletu přinesli zavrtané klíště. V takových případech je jim poskytnuto ošetření, ale zároveň jsou upozorněni, aby následně vyhledali lékaře.



Jedním z nejzávažnějších případů byl pád dvouletého chlapce do bazénu u rodinného domu v Deštném. Po vytažení z vody byl již v bezvědomí a záchranáři z nedaleké stanice proto začali s jeho resuscitací. Byli úspěšní a letecká záchranná služba ho převzala již živého.



Zásahů Horské služby je za zmiňované období zhruba stejně jako v loňském roce, přesto je stále dost těch, kteří si z výletu do hor odnesou bolestivý zážitek. Tuzemští čekatelé na ošetření za výjezd záchranářů platit nemusí, ale v případě cizinců má Služba vypracován ceník úkonů, kde zásah mimo stanici začíná na částce 170 eur.



Přesto Josef Šifra hodnotí chování návštěvníků hor velice dobře. „Horská služba nemusela v poslední době řešit žádnou neukázněnost turistů. V jednu dobu byly problémy s majiteli čtyřkolek, ale v současnosti se již toto řešit nemusí,“ ohodnotil Šifra s tím, že současné počasí návštěvnosti přeje.



Rozvoj adrenalinových aktivit se na úrazovosti neprojevil, což náčelník přičítá kvalitnímu provedení atrakcí i práci instruktorů

Bezpečnost návštěvníků i obyvatel Orlických hor zajišťují tři stanice Horské služby. Ty se nacházejí v Deštném v Orlických horách, Říčkách a Čenkovicích. Během letní sezony na nich slouží po jednom stálém pracovníkovi, kterého o víkendech posilují dobrovolníci.