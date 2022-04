"První metry jsou celkem pohodlné, štola je vysoká, jen na zemi je pár centimetrů vody. Čím hlouběji se noříte do skály, tím je cesta náročnější. Vody přibývá a začínáte s obavami sledovat , jestli vaše holínky ještě postačí nezačnete-li do nich brzy nabírat bahnitou vodu. Asi po dvou desítkách metrů musíte překonávat první zával. Lze jej přelézt v hlubším předklonu. Po stranách vás jako jakási podivná slavobrána vítají dva polorozpadlé kůly - zbytek staré výdřevy. Po dalších metrech odbočuje z hlavní štoly štola pobočná. Ta je již zavalena důkladněji, takže je nutné ji překonávat téměř vleže. Postupujete štolou dále do skály a dostáváte se do vzdálenosti padesáti metrů od vchodu. Dále už to nejde," líčí zkušenosti z návštěvy štoly milovník historie a publicista Jiří Mach.

Určitě nebyl sám, kdo se do podobných míst vydal na průzkum.

"Teď už tam jsou teletníky, ale hned za Dobrým jsme měli uprostřed v poli kupu kamení a rodiče říkali, že to byla zasypaná těžní jáma. Jako děti jsme lezly do šachet, když to nikdo nevěděl. Nelezly jsme daleko, jen pár metrů, ale pak nám rodiče parkrát hrozně vynadali, tak jsme tam přestaly chodit. Bylo to asi na dvou sadech, u Netíků a ještě na jednom," vypráví bývalá doberská kronikářka Slávka Suchánková.

Vybavuje si i další vzpomínky: "Můj táta se narodil v roce 1905 a ten říkal, že jeho rodiče pamatovali, že když rudu za námi vytěžili, vozili ji do Skuhrova do slévárny. My jako děti jsme se pak učily bruslit v Dobrém na malém rybníčku, voda do něj přitéká ze šachet. Za námi pak teče potůček a ten rozhodně teče také odtamtud. Památek na těžbu je tady dost."