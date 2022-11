Ivana Davidová je trojnásobnou matkou. Když byla nejstaršímu synu Járovi v šesti letech diagnostikována autistická porucha, obrátil se jí život vzhůru nohama. „Dokud chodil do školy, vše jsem zvládala. Zlom nastal v 19 letech při hledání jeho dalšího uplatnění. Jára vyžadoval pevný program, jinak byl nešťastný, a já jsem nevěděla, jak mu pomoci,“ líčí Ivana Davidová.

Obrátila se proto na psychologickou poradnu, což ale žádné rozhřešení nepřineslo. Přes veškerou péči a snahu naplnit synovy potřeby se tak před 11 lety dostala do bezvýchodné situace. Až jí její kamarádka upozornila na organizaci Pferda. Ta podala Ivaně Davidové pomocnou ruku, když přijala Járu pod svá křídla.

„Získal potřebný režim, práci i vlastní bydlení, což by se jinak s velkou pravděpodobností nestalo,“ říká matka dnes už třicetiletého Járy.

Pferda tímto způsobem pomáhá zhruba 140 klientům. A to nejen na Rychnovku, ale i na Náchodsku a Trutnovsku. Zaměstnává je ve svých dvou kavárnách Láry Fáry, v pekárně Na Plechu a úklidové firmě, ale také je v tréninkovém bytě učí vše potřebné, aby v budoucnu mohli žít samostatně.

Ivana Davidová se synem Járou, kterému se podařilo s pomocí organizace Pferda osamostatnit se.Zdroj: Archiv organizace Pferda

Je to ostatně přání tisíců dalších. Dospělých lidí, kteří se potýkají s mentálním postižením nebo duševním onemocněním, žije v ústavní péči odhadem na 60 tisíc a o další pečují rodiny v domácím prostředí.

Rodiče potřebují podpořit

Ne všichni rodiče mají dostatek odvahy jako Ivana Davidová, aby své děti v dospělosti na cestu k osamostatnění pustili. Pferda se to snaží změnit i svým projektem Mami, tati, jsem dospělý. Zároveň pomáhá těmto rodičům, kteří se obávají, že jejich potomek nezvládne po osamostatnění čelit každodenním rizikovým situacím. Že nebude třeba schopen najít si zaměstnání, bydlení nebo že se stane obětí zneužívání a manipulace.

„Je to dáno tím, že jejich potomci dlouho žili v ústavech sociální péče nebo v domácím prostředí, kde měli maximální a nepřetržitou péči. Představa, že by teď měli své dítě vypustit do světa, pro ně znamená těžko překonatelnou překážku,“ potvrzuje Iva Laštovicová, zástupkyně ředitelky organizace Pferda. „Navíc jde často o nízkopříjmové rodiny, pro které je příspěvek na péči významnou položkou ve finančním rozpočtu,“ podotýká s tím, že opatrnost rodičů přiživuje i život v sociální bublině.

Tyto rodiny se nezřídka nacházejí ve složité situaci, kdy mají strach o budoucnost svého potomka, ale pro nedostatek informací nevědí, kde mají vyhledat pomoc. „Dokonce se mnohdy bojí odborníky oslovit, přestože jde o běžnou věc. Proto je potřeba, aby rodiče dětí s mentálním postižením a duševním onemocněním věděli, že je zde někdo, kdo jim vyjádří podporu, komu mohou sdělit své obavy a s kým mohou situaci řešit,“ připomíná Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, který prostřednictvím grantové výzvy Region bez bariér projekt organizace Mami, tati, jsem dospělý podpořil.

Mít dost informací a odvahu

Projekt rodičům nabízí příležitost seznámit se s průběhem procesu osamostatnění, cílem je dodat jim nejen odvahu, ale také všechny zásadní informace. „Jde o psycho-rehabilitační pobyt pro rodiny, který zahrnuje nejen konzultace s odborníky, ale i trénink dovedností souvisejících s domácí péčí,“ popisuje Laštovicová.

Brzy bude rovněž spuštěn nový web sdružující informace o možných příspěvcích, volnočasových aktivitách i všech nabízených službách.

To vše může být přínosem pro každého, kdo se ocitne v podobné situaci jako před 11 lety Ivana Davidová. Je ráda, že Jára dnes žije plnohodnotný a aktivní život: „V organizaci Pferda si našel kamarády, se kterými jezdí na výlety nebo chodí například na bowling. Navštěvuje nás o víkendech. Jsem šťastná, jak to dopadlo.“