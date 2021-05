Při pátečním reji čarodějnic nad lesem u Vamberka v okolí chaty Vyhlídka prý při letu na košťatech vytrousily celkem jedenáct ingrediencí potřebných k uvaření lektvaru mládí.

Můžete se je vydat hledat a zapsat do čarodějného pergamenu. Kdo správně vyplní a odevzdá pergamen do schránky na adrese: Žižkova 410, Vamberk či zašle na e-mailovou adresu krps.vamberk@seznam.cz nejpozději do 10. května, může být jedním z pěti vylosovaných, kteří vyhrají rodinné vstupné do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Podrobné instrukce a mapu najdete na: http://krps-vamberk.cz/.