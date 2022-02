Vrcholky Orlických hor se utápí v mracích, ale občas skrz ně prokoukne sluníčko, které se opírá do tlusté sněhové peřiny. A rodiny s dětmi si ji jaksepatří užívají. Orlické hory táhnou nejen lyžaře z Rychnovska, kde v pondělí začaly jarní prázdniny, ale i z dalších koutů celého Česka. Navíc už nějaký čas lze vyrazit na sjezdovky bez certifikátů o prodělání covidu či o očkování proti této nemoci. A tak zájem je.

"Je to tady fajn, už jsme tu poněkolikáté. Byli jsme v Olešnici na lyžáku, takže to tu už znám, a sestra se chce tady naučit na lyžích," vysvětluje Lucie Palečková, která s rodinou přijela do Olešnice v Orlických horách z Rychnova nad Kněžnou.

Olešnické středisko patří mezi ty menší a někteří si ho proto volí záměrně.

"Díky rozvolnění jsme zaznamenali mírný nárůst návštěvníků. Co se pak týče jarních prázdnin, ty jsou pro nás po vánočních svátcích druhým nejdůležitějším obdobím. Zrovna Rychnováci, kteří nyní mají jarní prázdniny, nás ale tak nevyhledávají. Míří spíš do Deštného či Říček. Pro nás je lepší, pokud mají prázdniny okresy Náchod, Hradec i ty Pardubice. To je pak u nás hodně znát. Podmínky pro lyžování jsou u nás výborné, všechny sjezdovky jsou v provozu. I vleky až na jeden, který stojí proto, že tu není zas až tolik lidí. Ale na sobotu a neděli je vytížené všechno," říká spolumajitel Skiareálu Olešnice v v Orlických horách Petr Plodek.

Žádnému velkému návalu nečelí například ani ten sedloňovský. O poznání rušněji je pak v Deštném či Říčkách, které lákají milovníky lyžování třeba až z Moravy. Patří mezi ně i Lucie Strašilová, která sem s rodinou zavítala až z Olomouce: "Jeseníky a Beskydy už známe, protože je máme docela blízko. V Orličkách jsme ještě nebyli, dostali jsme tip od známého, který sem jezdí každoročně. Tak jsme sem přijeli také."

Lyžaři i příznivci snowboardingu obsadili všechny místní sjezdovky.

"Druhá polovina ledna byla slabší kvůli nemocnosti, hodně lidí bylo v karanténě, jinak je návštěvnost vysoká a sezonu zatím hodnotíme spíš pozitivně. Daleko víc než opatření nás ovlivňuje počasí," poukazuje Petr Prouza, jednatel společnosti provozující deštenské Skicentrum.

Obdobně je na tom Ski centrum Říčky. "Obvykle každý rok, když jsou jarní prázdniny, samozřejmě návštěvnost vzrůstá. Hodně také záleží na tom, jaké okresy prázdniny mají, některé jsou z našeho podhledu silnější, jiné slabší. A pak do toho vstupuje počasí, které významně ovlivňuje chování zákazníků. Tuto zimu hodně sledují předpověď a jsou na to citlivější, více než v minulosti," upozorňuje Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál v Říčkách provozuje.

Nepříjemné počasí přitom Orlické hory potrápilo minulý týden, kdy se areály potýkaly i s odstávkou elektřiny. Provoz byl však brzy obnoven. "Nespornou výhodou naší lanovky je, že je vybavená krycí bublinou a v případě, že hodně fouká nebo prší, sněží, zákazníci si ji mohou sklopit a další velkou výhodou je, že každá sedačka má vzadu zvláštní vyvažovací zařízení, což zmírňuje dopady silného větru," dodává Jan Duffek.

Jak moc se pak rozvolnění protikoronavirových opatření odrazilo v návštěvnosti, nedokáže odhadnout. Ale vítá ho: "Jedná se o nemalou skupinu lidí, kteří si nemohli přijet zalyžovat a nyní mohou, a věřím, že toho po té pauze využili."

A lépe se dýchá také poskytovatelům ubytovacích služeb, kde řady případných zájemců prořídly kvůli požadovaným certifikátům. Ani tady už nejsou třeba.

S některými objednávkami přitom zamíchaly nařízené karantény a izolace. Jinde zase sehrálo důležitější roli spíš počasí a nedostatek sněhu než opatření v souvislosti s koronavirem. Třeba na Bedřichovce v Orlickém Záhoří, kde se provoz vrací do normálních kolejí: "Máme lyžařské výcviky, ubytované hosty, jezdí nám na vlek, takže v pohodě."