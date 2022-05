Od 18 hodin zahraje pop-punkové uskupení Antitalent a od 20 hodin rocková skupina Čí je to vina? Letošní ročník Olešnického majálesu se uzavře ve 22 hodin. Odpoledne si jeho návštěvníci mohou zpestřit i pozvánkou do zdejší základní a mateřské školy, kde je od 13 do 16 hodin přichystána výstava.