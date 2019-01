Černá Voda - Sjezdovka v Černé Vodě v Orlických horách v sobotu ožije Retro závodem. Účastníci budou zdolávat tamní svah nejprve na historických lyžích a poté na saních rohačkách, které organizátoři soutěžícím zapůjčí.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Registrace na místě je od 12 do 12.30 hodin. Hned poté závod odstartuje. I když to není podmínkou, účastníci bývají i dobově oblečeni, a tak tato podívaná rozhodně stojí za to. Každoročně přiláká stovky diváků a soutěžící z Česka i Polska.

„Vyhodnocení by mohlo být kolem 16.30, bude záležet na počtu závodníků,“ dodala Jana Matyášová z Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří.