Samotný osvětlený okruh, který se otevřel před pěti lety jako nejdelší v Česku, jich nabízí přes 4,5 kilometru.

Orlické Záhoří je oblíbenou lokalitou pro běžkaře, a to nejen z Česka, ale i Polska, nemají to daleko, obec leží přímo na hranicích. "Ski aréna je v provozu denně do 21 hodin. Z důvodu popadaných stromů na osvětlení nesvítí všechny lampy," upozornila ve středu Jana Matyášová z Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří.

V minulých dnech komplikovala dopravu v úseku mezi Šerlichem a Orlickým Záhořím sněhová nadílka a silný vítr, silnici zatarasily polámané a popadané stromy, což si vynutilo uzavírku. V případě dopravních omezení na silnici mezi Šerlichem a Orlickým Záhoří Jana Matyášová doporučuje návštěvníkům využít cestu od Náchoda přes Polsko.

"Na prodloužený víkend, v pátek jsou pololetní prázdniny, budou upraveny trasy v Orlickém Záhoří a okolí v plném rozsahu. Udržujeme zhruba 50 kilometrů běžkařských tras, a to včetně hřebenů," doplnil pro čtk Vychytil.