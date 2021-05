Vláda ve čtvrtek rozhodla, že v sedmi krajích včetně Pardubického, se od pondělí vrátí do školních lavic žáci druhého stupně. Třídy budou rotovat po týdnech, stejně jako nyní u žáků z prvního stupně. Opatření platí i pro děti z víceletých gymnázií. Rodičům tak odpadnou starosti s dohledem nad online výukou.

Martina Hrádská je maminkou sedmačky a dle svých slov nezná nikoho, kdo by z toho neměl radost. „Šíleně se těší. Mám štěstí, že je svědomitá a ví, že škola je důležitá, takže jsem na ni ani nemusela moc dohlížet. Známky si udržela, ale vím, že několik spolužáků s tím mělo problém. Třídní jejich rodiče upozornila, že se nesnaží a prospěch se jim rapidně zhoršil,“ řekla Hrádská.

Její dcera se trápila hlavně s domácími úkoly. „Za prvé jich dostávaly víc než normálně a za druhé nebylo tolik času, aby si vše vysvětlili v hodině, takže se s některými opravdu trápila," svěřila se Hrádská. Nevýhodný je podle ní současný stav pro ty, kteří mají více dětí a rotační výuka jim vyšla přesně opačně. „Kamarádka bude mít každý týden ve škole jiné dítě, takže jí to zas tak neulehčí, ale děti se těší všechny," dodala.

V důsledku zrušení tendru, kterým měla Správa státních hmotných rezerv zajistit do 3. května další testy do škol, se zároveň mění pravidla pro povinné testování. Nově se budou zaměstnanci škol a žáci prvních stupňů základních škol testovat antigenními testy na covid-19 jen jednou týdně. Dosavadní povinnost dvou testů za týden bude platit na druhém stupni a víceletých gymnáziích. Podle Plagy by tak testy školám měly stačit do 17. května, podle ředitelů škol a gymnázií do 10. května.

Jaké třídy začnou s prezenční výukou určují totiž jednotlivé školy. Na Gymnáziu v Poličce začnou prezenčně primy a sekundy, zároveň přijdou i deváťáci na přijímací zkoušky. „Zaskočilo nás to, ale nějak se s tím popasujeme. Zřizovatel (pozn. Pardubický kraj) k nám dopravil testy minulý pátek, takže po této stránce jsme připraveni. Ale jejich počet byl napočítaný na trochu jinou situaci, zásoby by nám měli vydržet na dva až tři týdny," řekl ředitel Gymnázia v Poličce Josef Dvořák. Testování a návrat do lavic se týká zhruba 60 studentů osmiletého gymnázia.

V Základní škole v Seči na Chrudimsku usednou do lavic jako první sedmáci a osmáci. „Před Vánoci se na ně nedostalo, rotační výuka v prosinci trvala jen 3 týdny, šesťáci a deváťáci byli o jeden týden ve škole déle, tak to chceme udělat spravedlivě. Navíc žáci z posledních ročníků budou mít přijímací zkoušky," vysvětlil ředitel Základní školy Seč Milan Chalupník. Problematická podle něj bude jen docházka na obědy. „Musíme zajistit homogenitu skupin, takže to musíme dobře časově naplánovat," dodal. Testů na příští týden mají dost, jak s nimi vystačí dál musí spočítat.

„O zavážce testů do škol rozhoduje vláda nikoliv kraj, ale díky spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů zvládáme distribuci z centrálního skladu do všech škol bez obtíží. Poslední informace hovoří o dostatečném zazásobení škol asi do 10. května. O dalších dodávkách nyní přesné informace nemáme," uvedl krajský radní pro školství Josef Kozel. Nezbývá než počkat. „Jsme připraveni reagovat rychle, jako v týdnech minulých. Na druhou stranu pečlivě i sleduji výsledky antigenních testů. Myslím, že čísla zcela nepokrytě ukazují, že by celý testovací systém ve školství měl být zrušen.“ dodal.

Co na návrat říkají samotní žáci a žákyně?

„Těším se. Já za sebe rozhodně. Na kámoše, na holky a kluky, na vtípky při hodinách a blbiny o přestávkách. Chybí mi to. A už je únavná i ta distanční výuka, v těch úkolech na počítači se v poslední době ztrácím,“ řekl osmák Jan Varhaník z Pardubic. A jeho otec se na pondělí těší ze stejných důvodů právě kvůli němu. „Tomu klukovi to strašně chybí, normální režim, koketování s holkami, blbosti s kamarády,“ řekl Zdeněk Varhaník.

Podobně je na tom dvanáctiletá Veronika Machová z jedné vesnice u Chrudimi. V posledních týdnech už zcela demotivovaná a do školy se nesmírně těší. I když, jak je otrávená, vlastně už ani neví, jestli se těší. Je jí spousta věcí jedno, v poslední době už se nevěnuje ani svým koníčkům a zálibám. A zhoršila se i v prospěchu ve škole, ačkoliv doposud byla jedničkářka.

„Holky ze třídy mi strašně chyběj. Kvůli opatřením se skoro nestýkáme a je to na prd,“ řekla. Její otec Karel Mach přisvědčil. „Překvapuje mě, jak to pustili narychlo, ale jsem hrozně rád. Dcera potřebuje do školy, vidím to na ní, jak strádá, jak jí to už leze na nervy. Je s ní teď, navíc umocněno pubertou, k nevydržení,“ podotkl otec.

Mach i Varhaník se tak na otevření škol netěší z prostého důvodu úlevy od otcovských povinností při distanční výuce své dcery. Prospěch mají totiž jejich děti dobrý a učit se s nimi prakticky nemuseli. Ze svých dětí ale podle svých slov cítí, že dlouhodobou izolací trpí víc než dospělí.