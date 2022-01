Navzdory mrazu a sněhu si tito otužilci počínají, jak kdyby bylo největší letní parno. Na pláži hrají badminton, pinkají si s nafukovacím balonem, opalují se, ale noří se i do ledové vody rybníčku, řeky, říčky, prostě do toho, co kolem teče. Ale třeba i do vany či necek, když není zbytí, jako před dvěma lety pod vodárenskou věží v Týništi nad Orlicí. A nechybí ani extravagantní dobové koupací oblečky. Příznivci Pláže Járy Cimrmana každoročně netrpělivě očekávají, kde se opět objeví.

„Cimrman sám sebe označoval za světoběžníka. Logicky z toho vyplývá, že Pláž Járy Cimrmana je pláží putovní. Tentokrát se uskuteční v sobotu 15. ledna v obci Hlušice kousek od Nového Bydžova. Na křížovatce v Hlušicích odbočíte ve směru na Sekeřice a tam už se doptáte. Oficiální zahájení je ve 13.30," upřesňuje Miroslav Tupec.

Postava Járy Cimrmana a pánů cimrmanologů z žižkovského divadla ho uchvátila natolik, že sám založil Českou společnost cimrmanologickou pro oblast Novobydžovska a stal se jejím samozvaným předsedou. Dnes má spoustu fanoušků.

Otevření putovních pláží předcházejí tematické přednášky, posluchači se tak mohou pomyslně vydat po stopách Járy Cimrmana na východě Čech do okolí Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou a seznámit se s jeho pozoruhodnými objevy a zlepšováky. Víte například, co jsou Cimrmanovy SPZ? Skříňky poslední záchrany ukrývající skleněné bažanty. Rozmísťovaly se na strategické body cesty na záchod, který se nacházel až na dvoře krčmy za králíkárnou. Byly poslední záchranou pro hosty, kteří nestíhali doběhnout. Těch Cimrmanových "vychytávek" má Mirek Tupec ve svém arzenálu daleko více.

První ve střední Evropě

Pochází z Rychnovska - z Malé Čermné, jeho domovem se však nakonec stalo Hradecko. Žije ve Skřivanech, kde se tradice putovních Pláží Járy Cimrmana zrodila: "Poprvé jsme ji otevřeli 6. ledna 2001 ve Skřivanech. Byli jsme první ve střední Evropě, kteří otevřeli veřejnou pláž ve třetím tisíciletí. Stala se z ní pěkná tradice. Dokud na ni lidé budou chodit a budou se bavit, tak má smysl v tom pokračovat," míní sedmašedesátiletý Mirek Tupec.

I jeho semináře mají úspěch. Přivřete oči, zaposloucháte se a máte dojem, že slyšíte Jaroslava Weigela, pak oči otevřete a jakoby znovu ožil, jen v o něco mladší verzi.

"Kolegové" z Divadla Járy Cimrmana o jeho osvětové činnosti vědí a také se s nimi několikrát setkal: "Poprvé to bylo v roce 1985 nebo 1986 u příležitosti hostování Divadla Járy Cimrmana v Novém Bydžově, kde uváděli kus Vražda v salonním kupé. Týden předtím jsem napsal dopis do Divadla Járy Cimrmana, že by pro mě byla veliká čest, kdyby mě členové souboru navštívili v mojí hospůdce - tehdy v obci Zábědov u Nového Bydžova. Jednou o víkendu dopoledne někdo zaťukal na okno. Když jsem se podíval ven, málem mě ranila mrtvice. Byli tam. Petr Brukner, Ladislav Smoljak a zvláště pak docent Jaroslav Weigel, který se osobně chopil kladívka a poprvé v historii umístil na zeď místního hostince repliku Cimrmanova nápisu: Lepší pivo v žaludku nežli voda na plících."

Na podzim roku 2010 Cimrmani v Novém Bydžově hostovali znovu. "Napsal jsem jim dopis s přátelskou pozvánkou do své hospůdky, tentokrát do Mlékosrb. Věřte nebo nevěřte, poctil mě návštěvou Zdeněk Svěrák s Miloněm Čepelkou a Petrem Reidingerem. Bylo to hezké setkání. Bavili jsme se také o Pláži Járy Cimrmana. Na Zdeňku Svěrákovi bylo vidět, jak mu svítí oči, jakou má radost z toho, jak na Novobydžovsku legenda Jára Cimrman žije a vyvíjí se," vzpomíná Mirek Tupec.

Když se pak uvádělo v Novém Bydžově České nebe, Zdeňku Svěrákovi v zákulisí předal originál Cimrmanova Zlatého slavíka, byl jeho prvním držitelem. Začátek minulého století prý zastihl Járu Cimrmana v Haliči, kde založil pěvecký sbor mnichů - popů. Položil tak základy pop music. Haličský patriarcha si všiml významu a nadčasovosti Cimrmanova počinu a chtěl ho ocenit. A protože miloval ptačí zpěv, věnoval mu řád Zlatého slavíka.

Cimrmanovi nelze odolat

„Jára Cimrman je skloubením všeho dobrého, co v člověku může být - laskavosti, humoru, moudrosti, šikovnosti. Je to naprosto jedinečná osobnost. Nelze mu odolat,“ tvrdí Mirek.

V minulosti se přitom pustil s několika přáteli z Nového Bydžova do nastudování asi hodinového představení s krátkými ukázkami Cimrmanovy operety V chaloupky stínu. Předvedli ho v Kopidlně u příležitosti sedmadevadesátého výročí hostování Cimrmanovy kočovné společnosti Lipany právě na tomto místě. Tehdy tu údajně sehrála slavný Cimrmanův kus - Hamleta bez Hamleta, ale slavně nedopadl. Kromě Hamleta nakonec nebyl k nalezení žádný z herců. Prchali i herci, kteří sem přijeli od Nového Bydžova? "Ne. Návštěva sice nebyla velká, ale kdo přišel, dobře se bavil," dodává Mirek Tupec, který věří, že návštěvníky pobaví i nadcházející Pláž Járy Cimrmana v Hlušicích.