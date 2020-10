Humanitární sbírka v Kostelci nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje sbírku šatstva, která se uskuteční v sobotu 10. října od 8.00 do 11.00 hodin, a to v prostorách hasičské zbrojnice. Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.