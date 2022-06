N náměstí F. L. Věka okukují i průhledný Biobox zdravotnických záchranářů.

"Když například lidé přijedou ze zahraničí a předpokládá se u nich nějaká vysoce nakažlivá nemoc, jako ebola nebo něco jiného, do tohoto Bioboxu je uzavřeme, aby se dál nešířila, a můžeme je tak převézt do nemocnice do Prahy, kde si je převezmou," vysvětluje jeden ze záchranářů.

Zatímco někteří z příchozích míří do sektoru hasičů či policie, jiní obhlížejí rentgenem vybavený vůz celníků, takové jsou prý v celé republice jen dva. Další sedlají vozový park vojáků nebo horské služby. Ta se do Dobrušky na akci ráda vrací. "Přijeli jsme s naší standardní technikou, abychom ukázali, proč se jmenujeme horská služba a že máme vybavení k tomu určené. Vzali jsme s sebou lezeckou techniku na stromy a na lanovku, do lavin, ale všechny zajímá hlavně čtyřkolka," říká náčelník Horské služby v Deštném v Orlických horách Josef Hepnar.

O pár metrů dál se těší velké pozornosti robot a další vybavení vojenských pyrotechniků, jako je detektor kovů či ochranný kevlarový oblek. Pyrotechnikovi poskytuje ochranu především zepředu a díky vybavení mu může přisvítit, nebo když je mu v něm horko, dokáže i zchladit. Před větší náloží ale ani tento oblek nezachrání, a tak je někdy na zvážení pyrotechnika, jestli si ho zvolí, nebo ne, jak se mu v něm pracuje. Každým rokem se však vybavení pyrotechniků neustále zlepšuje.

Práce pyrotechnika má ke stereotypu daleko

"Jsme z Olomouce ze 153. ženijního praporu, v současné době jsme zařazeni pod ženijní speciální rotou, ale jsme četa EOD, četa pro likvidaci nevybuchlé munice. Máme k tomu nástroje, patří k nim třeba tento robot. Je jednou z možností, kterou si mohu zvolit, abych do nebezpečného prostoru nemusel vstupovat sám. Má více schopností. Můžeme ho poslat na prvotní průzkum. Je vybaven několika kamerami a může manipulovat i s nářadím," ukazuje jeho ovládání Michal Pospíšil.

Jak upozorňuje, hodně záleží na zkušenostech operátora, jak s ním dokáže pracovat. S těmito roboty se prý běžně zasahovalo v Afghanistánu. I Michal tam působil: "Afghánistán v každém případě v oblasti profese zkušenost je. Tady můžeme trénovat v nějakých podmínkách, ale tam je to v reálu, všechno jede naplno, vše do sebe zapadne a navíc v kooperaci s jednotkami, s kterými to tady takto nikdy dohromady nedáme."

Co ho vůbec k pyrotechnikům přivedlo? "Kdysi jsem byl na pozici, na níž jsem měl pocit, že se nikam moc neposouvám, a když nechcete, aby se to proměnilo ve stereotyp, jdete k pyrotechnikům. V této profesi musíte neustále růst," dodává.

V Dobrušce se před početným obecenstvem blýskli svými ukázkami hasiči, zásahovka a velké ovace sklízela i vystoupení Čestné stráže Armády České republiky. Armáda tu měla na Dni bezpečnostních složek bohaté zastoupení. Součinnost vojsk na akci zabezpečovalo Krajské vojenské velitelství Hradec Králové. A to včetně již zmíněných vojenských pyrotechniků z Olomouce nebo úvodního průletu letky 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Zastoupení tu měl také 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. V Dobrušce byly k vidění dvě soupravy, které používají chemici.

"Vozidlo je hermeticky uzavřené a k průzkumu má vzadu na korbičce robota. V situaci, kdy dojde k nějakému radiačnímu nebo chemickému nebezpečí, vyrazí na hranici tohoto nebezpečí, vyjede robotek, který je na dálkové ovládání, provede monitoring, odebere vzorky, ty jsou přes počítač vyhodnoceny a zjistí, jaké je zamoření," přibližuje výbavu chemiků Jan Pilař z Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové.

Zájem o vstup do armády i aktivních záloh se zvýšil

Svůj stánek mělo v Dobrušce i Velitelství Vojenské policie Tábor, 6. polní nemocnice z Hradce Králové, z Jaroměře dorazila Tatra 810, k prohlídce lákala výstava historických i nejmodernějších zbraní. Své stanoviště tu mělo za Krajské vojenské velitelství Hradec Králové POKOS. "Jedná se o přípravu občanů k obraně státu. Je to v podstatě branná výchova, zahrnuje všechny informace pro případ vzniku nebezpečí nebo války, útoku, aby lidé věděli, jaké jsou signály, co se vyhlašuje, jak probíhá záchrana lidského života, první pomoc, je to velice obsáhlá tematika," vysvětluje Jan Pilař.

V Dobrušce ovšem nechyběli ani náboráři z Hradce Králové. "Provádějí nábor na střední a vysoké školy, do armády a do aktivních záloh. Zájem se zvýšil významně, to má souvislost s událostmi, které probíhají. Ale ne všichni splňují požadavky, které se na ně kladou," dodává Jan Pilař.