Na hoboj je složitější vytvořit kvalitní tón než například na klarinet nebo příčnou flétnu. Vilém Veverka ho však ovládá mistrně a patří dnes k nejrespektovanějším českým interpretům, který si vydobyl i vítězství na jedné z neprestižnějších světových soutěží (Tokyo, Sony Music Foundation). "Ke hře mě přivedla máma, bylo to její intuitivní rozhodnutí, předtím jsem začínal klasicky na zobcovou flétnu a klavír," zavzpomínal na své začátky Vilém Veverka v rozhovoru pro Deník.

Viděla jsem i Vaše fotografie, mimochodem velice krásné, jak se muzikant dostane k fotografování? Bylo tím podnětem cestování a horolezectví, které je Vaším dalším koníčkem?

Má-li muzikant v rodině entuziastického fotografa, jako byl můj otec, pak je velká pravděpodobnost, že tomu prostě neuniknete. K hudbě patří také cestování. No a k cestování pak jednoznačně patří právě fotografie. Jistě, že to říkám velmi zjednodušeně. Však tušíte správně, tím zásadním impulsem byly právě cesty na hory. Krajina je hlavní téma mé tvorby. Pak už je to jen o tom, že cokoliv člověk dělá, měl by dělat, jak nejlépe dovede.

Čím je pro Vás hudba, fotografie a horolezectví a jak to jde dohromady? Jaké jsou pro Vás v těchto oborech nejvyšší mety, kterých chcete dosáhnout?

To je zajímavá otázka. Nabízí se odpověď v tom smyslu, že hudba je pro mě vším, že hudba je můj život a můj život je tedy hudba, respektive hudba to jsem já. Fotografie a hory mě pak vyrovnávají. Je to velmi podstatné, už s ohledem na to, aby člověk nebyl příliš jednostranně založený. Proto to jde dohromady. Balanc, to je to pravé slovo. Nejvyšší mety jsou ty, které si dokážu představit jako pozitivní. Fantazie je nakonec bez hranic, pak již „jen“ vše uskutečnit. To už věděl Paulo Coelho, že sny dají mnoho práce…

Máte nějaké vazby na náš region, jezdíte například i do Orlických hor, i když nejsou zrovna nejvyšší?

Vazba je to relativně velmi silná, protože je to vazba spojená s dětstvím. V 80. letech jsme v zimě jezdili pravidelně do Čenkovic. Prožili jsme tam úžasné a bezstarostné zimy, extrémně bohaté na sníh. To bylo absolutně nezapomenutelné. Orlické hory tak znám vlastně jen pod sněhem, možná je to důvod k zamyšlení, zda se sem nepodívat i v jiném ročním období.

Na jaký program se mohou těšit návštěvníci Vašeho koncertu v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí?

Bude to koncert více než exkluzivní, a to svým obsahem, formou a pak právě prostředím. Mohli bychom možná mluvit vlastně o zážitkovém typu akce. S mou kolegyní, světově proslulou harfistkou Kateřinou Englichovou, realizujeme koncerty, na kterých se snažíme – je-li příhodné „klima“ - zapojit do děje i naše posluchače. Představte si, s mírnou nadsázkou řečeno, koncert na půdorysu divadelního představení. Jinými slovy jde o skutečnou performanci umocněnou tím, že bude zasazená do překrásného prostředí. To vše, jak se dnes říká „all in one“, vytváří celek, který jsem nazval exkluzivním. Musíme si věřit, proto si troufám říci, že podobná konstelace jako 23. června na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí nikde jinde nebude. Bude-li počasí, pak půjde o bezkonkurenční počin svého druhu, tentokrát s hudbou Ravela, Mozarta, Smetany a dalších.