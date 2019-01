Čánka - Na zdejší statek, který patří chovateli koní Jiřímu Hovadovi, se již dnes sjíždějí první účastníci sobotní Hubertovy jízdy.

Hubertova jízda. | Foto: DENÍK/Josef Holek

Již patnácté setkání přátel milovníků koní opět připravila stáj Dolly. „Protože očekávám účast asi čtyřiceti koní, dokonce ze zahraničí, první přátelé z Prahy, Berouna a z Polska přijedou již dnes. V sobotu je pak v deset hodin sraz na statku, kde jsem pro zájemce připravil prohlídku stájí,“ komentoval akci hlavní pořadatel Jiří Hovad.



Na louce v Čánce je připraveno několik skoků a odtud se účastníci Hubertovy jízdy vydají v 10.30 hodin do Opočna. „Z Lišťoviny budeme pokračovat přes brod zpátky k nám, Na Olivu, kde budou další skoky. Pak cesta povede přes čističku odpadních vod na Mokré a do Mochova. Zde je připraveno vyvrcholení akce, a to tradiční halali,“ popsal sobotní program pořadatel, který bude i hlavním startérem halali. Jak doplnil, závod bude rozdělen podle zastoupení koní až do čtyř kategorií: plnokrevníci, polokrevníci, ostatní a poníci. „Pro návštěvníky, kteří nepřijedou v sedle, mám opět připravené přívěsy,“ pozval Jiří Hovad.

(ign)