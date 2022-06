Nachystáme si máslo, jeden díl krupice, tři díly teplé vody a sůl. A taky hrnec s pokličkou, ta je velmi důležitá. Nejprve si v rendlíku rozehřejeme máslo a necháme ho trošku zbarvit do oříškova kvůli chuti. Potom vsypeme krupici a stále mícháme do doby, než se zbarví do světlehnědé barvy. Osolíme, nalijeme vodu, přiklopíme a vypneme vařič. V tom okamžiku začne krupice pučet a stává se z ní taková lehká kaše. Nandáme ji do misky, obložíme rajským jablíčkem, chlapům můžeme dopřát párek nebo volské oko a osmaženou cibulku. Zkuste ji i na sladko posypanou sekanými vlašskými ořechy a pokapanou medem, taky je výtečná.

Zdroj: DeníkKrupice je skvělá i do bramborových knedlíků. Brambory uvařené ve slupce na vále nastrouháme a vedle nich nasypeme hrubou mouku, které je polovina množství brambor. A na třetí kupičku dáme krupici, opět polovinu množství hrubé mouky. Matematicky řečeno 1 : 0,5 : 0,25. A pak smícháme v těsto, vejce nepřidáváme, osolíme, vytvoříme šišku nebo "hada" a špalíčky a uvaříme ve slané vodě. Knedle jsou nadýchané a velmi chutné.

Jak jsem v minulém díle avizovala, moje maminka do vývaru občas připravovala rychlé noky z krupice, které měly název "Prdla na koště". Smála se tomu od té doby, co recept údajně vysílali v rozhlase. No, budiž, ale moc tomu nevěřím, ona si totiž někdy ráda vymýšlela.

Takže opět jednoduše - do hrníčku vklepneme jedno nebo dvě vejce, přidáme trochu oleje nebo rozpuštěného másla a vsypeme krupici. Vidličkou zamícháme těstíčko do hladka a osolíme. Přidáme lžíci nebo dvě vody. A potom - to je důležité - počkáme alespoň pět minut, protože krupice do sebe vsákne tekutinu a hodně nabyde. Stává se mi, že to přeženu a v hrnku mám úplně tuhé těsto, ale nedbám na to a zředím trochou vody. Těstíčko by mělo být o málo hustší než na palačinky. No a potom přes haluškový cedník nebo jen lžičkou házíme do vývaru noky. Tam opět nabydou a po povaření jsou krásně měkké.

Mamka krupici používala i při přípravě svítku, ale ten opravdu neumím a budu ráda, když mi zkušenější kuchařky poradí, jak na něj.

Je sezona jarní zeleniny, a tak by byla škoda neuvařit u nás oblíbenou ředkvičkovou polévku. Je růžová, plná másla a smetany, protože její autorkou je Halina Pawlowská, která na nějakou tu kalorii nehledí.