VÝCHODNÍ ČECHY - O budovy na hraničních přechodech v Královéhradeckém kraji a Pardubickém kraji mají zájem zejména obce. V objektech by chtěly zřídit například turistická informační centra a s tím související služby.

Ilustrační foto | Foto: Archív

Nyní objekty vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a využívá je cizinecká policie. Informoval o tom ředitel hradeckého pracoviště úřadu Ladislav Košťál.

Po vstupu Česka do takzvaného schengenského prostoru, což by mělo být od ledna 2008, cizinecká policie většinu objektů na hranicích opustí. "Jediná stávající budova, kterou bude policie na hranicích pro své potřeby dál využívat, bude na přechodu v Otovicích na Náchodsku," řekla mluvčí hradeckého oblastního ředitelství cizinecké policie v Hradci Králové Ivana Ježková.

Podle Košťála obce projevily zájem o nemovitosti na přechodech Pomezní Boudy v Krkonoších, v Harrachově na Semilsku a v Dolní Lipce na Orlickoústecku. O objekt přechodu Orlické Záhoří na Rychnovsku má zájem Občanské sdružení VIA Aurea.

Například městský úřad v Králíkách hodlá do roka připravit koncepci, jak by s objekty v Dolní Lipce naložil. "Patrně se objekt využije jako zázemí k propagaci cestovního ruchu. Objekt je poměrně velký, je v něm asi šest bytů. Záleží také, zda nám vlastník převede objekt zdarma nebo jej odkoupíme," řekla starostka Králík Jana Ponocná.

Podle Košťála bude forma převodu a převod sám hodnocen po předložení záměrů obcemi. Pokud by objekty obce pro své veřejně prospěšné projekty nezískaly, budou se o ně moci ucházet i další zájemci. Dobu konkrétních jednání o převodech odhadl na polovinu příštího roku.

Ze zhruba 300 příslušníků cizinecké policie, kteří dosud slouží na východě Čech u hranic s Polskem, nikdo o práci nepřijde. Část z nich se přesune na inspektoráty cizinecké policie do vnitrozemí a část posílí obvodní oddělení policie a dopravní policii v příhraničních regionech. "Do konce prázdnin bude každý příslušník cizinecké policie vědět, kde bude jeho místo," řekla Ježková. Celníků, kteří hranice opustili již se vstupem Česka do EU v roce 2004, se rozšíření schengenského prostoru nijak nedotkne, řekl mluvčí hradeckého celního ředitelství Otto Mach.

Budovy na šesti hraničních přechodech s Polskem převzal hradecký ÚZSVM v letech 2004 až 2005. Účetní hodnota všech objektů činí 117 milionů korun. Nejrozsáhlejší je přechod v Harrachově s hodnotou 50 milionů korun, který je dimenzován na silný kamionový provoz. Hlavního východočeského přechodu do Polska v Náchodě se očekávané majetkové přesuny netýkají, protože všechny budovy tam leží na polské straně hranice a patří Polákům.