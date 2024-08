Zakoupenou eVstupenku v elektronické nebo tištěné podobě předložte průvodci při vstupu na prohlídku, začíná se na arkádovém nádvoří. Základní vstupné je 240 korun, snížené (senioři 65+, mládež 18 až 24 let, ZTP,ZTP/P) 190 korun, děti (6 až 17 let) platí 70 korun, mladší návštěvníci mají vstup zdarma.

V sobotu 24. srpna od 20 do 22 hodin můžete zavítat rovněž do rodového sídla Kinských na Nový zámek v Kostelci nad Orlicí.

„Na prohlídky zámecké expozice s praskajícím ohněm v barokním krbu Rytířského sálu jste zváni od 19 hodin do půlnoci. Noční atmosféru zámku a posezení na nádvoří vám od 20 do 22 hodin zpříjemní poslech francouzských šansonů v podání východočeských Nos Dames,“ zve na častolovický zámek jeho kastelán Zdeněk Bachman, který také doporučuje rezervaci termínu prohlídky na info@zamek-castolovice.cz či telefonním čísle 732 832 442. Zámecká kavárna na nádvoří bude otevřena do 1. hodiny ráno.

Stylovou atmosféru bude mít v sobotu Hradozámecká noc v Častolovicích , zdejší zámek je spjat s rodem Sternbergů. Ponořte se do jeho historie a vydejte se do jeho komnat se soumrakem. Čeká vás jedinečný zážitek, a to i na nádvoří, které rozezní hudba.

Zámek Hrádek u Nechanic

close info Zdroj: Deník/Jiří Fremuth zoom_in Hrádek u Nechanic.

Na Hrádku u Nechanic se chystají (Hrado)zámecké slavnosti. Během celého víkendu 24. a 25. srpna se nádvoří zámku zaplní dobovými stánky nabízejícími pestrou škálu zboží. V sobotu navíc můžete očekávat bohatý program, včetně vystoupení historické kapely Grál, folklorní skupiny Kvítek a swingové kapely Berdychův gang. Během celého slavnostního víkendu bude zámek v normálním provozu, takže si můžete užít nejen slavnosti, ale také prohlídky jednotlivých okruhů. Jednotné vstupné na nádvoří (platí se pouze v sobotu) je 60 korun.

Dobový jarmark bude v sobotu otevřen od 9.00 do 18.00, v neděli od 9.00 do 17.00. Celý areál se uzavře ve 20.00.

Hospitál Kuks

close info Zdroj: Deník/Jana Kotalová zoom_in Vstup do bylinkové zahrady v Kuksu.

Hradozámecká noc začíná v sobotu 24. srpna od 19.00. Každou půlhodinu až do 22.00 se můžete těšit na netradiční prohlídky nasvíceným hospitálem. Provedou vás tady od hrobky až po půdu. Vstupenky jsou k zakoupení online.

Současně bude v areálu k vidění několik představení v rámci festivalu Theatrum Kuks. Od 16.00 v refektář hospitálu: Loutnové písně Thomase Campiona, od 20.30 v lapidáriu: Antonio Bioni: Zuřivý Roland reloaded - rezidence. Vstupenky na jednotlivá představení jsou k zakoupení online.

Zámek Náchod

close info Zdroj: Deník/Jana Kotalová zoom_in Zámek Náchod.

Přijďte si užít náchodský zámek jinak. Projděte si jeho zámecké interiéry druhého patra bez průvodce a vlastním tempem. Nasajte zámeckou atmosféru během slavnostní Hradozámecké noci, která tu probíhá v sobotu od 19.00 do 22.30. O informace prý ani tak nebudete ochuzeni, správa zámku připravila pro návštěvníky něco málo k přečtení a budou-li chtít, budou se jim věnovat kustodi v jednotlivých místnostech. Rezervace není nutná, jednotné vstupné je 220 korun.

Zámek Ratibořice

close info Zdroj: Deník/Regina Hellová zoom_in Zámek v Ratibořicích.

V sobotu 24. srpna od 19.00 můžete navštívit také ratibořický zámek, Rudrův mlýn a Staré bělidlo v Babiččině údolí. Zámecké interiéry si projdete bez průvodce a máte příležitost zajít i do běžně nepřístupných zámeckých sklepení. Vstupenka zakoupená na tento večer na zámku platí i pro návštěvu Rudrova mlýna a Starého bělidla v Babiččině údolí a stejně tak vstupenka zakoupená v rámci této akce v Rudrově mlýně platí i pro návštěvu zámku (pro okruh Doba vévodkyně Zaháňské + zámecká sklepení). Poslední vstup do zmíněných památek je ve 22.00. Vstupné je podle ceníku platného na rok 2024, vstupenky jsou k zakoupení v pokladnách zámku a Rudrova mlýna. Na cestu do Babiččina údolí si raději s sebou přibalte kapesní svítilnu.

Hrad Vízmburk

close info Zdroj: Irena Voříšková zoom_in Z návštěvy hradu Vízmburk.

Přijďte zažít hrad Vízmburk trochu jinak, podívat se na vlastní oči, jak se na hradě žilo. Své brány otevře od 19.00 do 23.00 a pokud vstoupíte, potkáte oživlou historii. Těšit se můžete na dobovou hudbu - Paduana Hispanica, dobovou hostinu, povídání o zbraních, archeologii a nebude chybět ani seznámení s právem útrpným a jeho ukázky a další program. vstupné je pro dospělé 200 korun, pro děti 50 korun.

Hrad Kunětická hora

Večerní prohlídky nasvíceného hradu a jeho interiérů. Projít si samostatně hradní palác bude možné kdykoli mezi 20.00 a 22.30 (bez ohledu na to, jaký čas budete mít na vstupence). Jako bonus pak správa zámku zájemcům nabízí dvě speciální noční komentované kastelánské prohlídky západní, tedy jurkovičovské části hradu ve 20.15 a 21.30. Jejich kapacita bude omezena vždy na 16 osob. Základní vstupné je v online prodeji za 260 korun, snížené 210 korun (senioři, mládež), pro děti 80 korun.

Hrad Litice

Prohlídky hradu Litice s průvodcem budou probíhat ve 21.00 a 22.00, baterka je nutná. Nádvoří bude otevřeno od 17.00 do 23.00, budete mít také možnost si opéct na ohništi na nádvoří buřty. Vstupné pro dospělé je 280 korun, snížené 220 korun, pro děti od 6 do 17 let 80 korun, mladší děti mají vstup zdarma.

Zámek Litomyšl

V rámci tematického roku NPÚ Habsburkové – domovem i v českých zemích a k výročí 135 let od návštěvy císaře Františka Josefa I. v Litomyšli proběhnou podvečerní komentované prohlídky apartmá císaře s výkladem o jeho návštěvě na zámku v roce 1889 a odhalením panovníkovy busty v audienčním sále. Na závěr se uskuteční komorní klavírní koncert Michala Maška. Od 17.30 se koná první komentovaná prohlídka s klavírním koncertem, od 19.30 druhá komentovaná prohlídka s klavírním koncertem. Jednotné vstupné je 240 korun (lze koupit i online)

Zámek Slatiňany

Navštivte svět, který jinde již neexistuje. Projděte se potemnělým zámkem a poslechněte si příběhy ze života jeho dávných obyvatel. Komentované prohlídky začínají od 19.00 vždy v půlhodinovém intervalu až do 21.00. Vstupné je 220 korun pro dospělé, 180 korun pro seniory, mládež do 24 let a držitele průkazů ZTP, 70 korun pro děti od 6 do 17 let, mladší návštěvníci mají vstup zdarma.