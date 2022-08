„Je to poprvé za posledních pět let, co se k Hradozámecké noci nepřipojíme, ale o to větší akci chystáme příští rok,“ slibuje hrádecký kastelán Martin Rejman.

Zámek v Ratibořicích zve na komponované hrané prohlídky. „Odehrávat se budou v přízemí zámku a zaměřené budou na rodinný život posledních majitelů. První začíná ve 21 hodin a pak se konají vždy po 15 minutách až do 22 hodin, každá trvá zhruba 40 minut. Vstupenku si lze zakoupit i on-line,“ upozorňuje ratibořický kastelán Ivan Češka.

Šansony a noční kavárna

Také návštěvníci častolovického zámku se mohou těšit na prohlídky, které budou probíhat ve slavnostnějším duchu než obvykle. I s kulisou praskajícího ohně v barokním krbu. Zaměřené budou na rodinu Šternberků a jejich přátele. První startuje v 19 hodin, další budou následovat vždy s odstupem čtvrthodiny, a to až do půlnoci, na kdy je připravena ta poslední. Se zajištěním rezervace by si návštěvníci měli pospíšit, jdou rychle na dračku.

„Noční atmosféra zámku je jedinečná sama o sobě, ale kromě toho na nádvoří vystoupí od osmi hodin večer do deseti s francouzskými šansony Nos Dames a kavárna bude otevřená do jedné hodiny ráno. Zájemci si mohou zarezervovat stolečky. Jestli je tam ještě volno, v tuto chvíli nevím, rezervace se rychle plní,“ doplňuje správce zámku Zdeněk Bachman.

Na potštejnském hradě se představí ansámbl ochotnicko-čtenářské besedy Orlice pod vedením principála Ondřeje Sedláčka. Můžete se těšit na slavné historické postavy spjaté s potštejnským hradem.

„Od zakladatele přes známého Mikuláše z Potštejna, Karla IV., Viléma II. z Pernštejna až po Jana Antonína hraběte Harbuval Chamaré, který na Potštejně hledal poklad. Půjde o prohlídky hradu s hereckými vstupy. Představení hrajeme od 20.30, 21.30 a 22.30. Je lépe si je rezervovat, ale myslím, že když návštěvníci přijdou i bez rezervace, že se nic nestane. Zatím plno nemáme,“ prozrazuje za organizátory Olga Šromová a dodává, že potštejnskou Hradozámeckou noc navíc zpestří trubači.

Setkání mocných

I Opočno se během Hradozámecké noci vrátí do dávné minulosti, éry napoleonských válek. Na návštěvníky tu budou čekat kostýmovaní průvodci a ochotníci, kteří připomenou zdejší setkání mocných mužů Evropy - rakouského ministra zahraničí Klemense Václava Metternicha, pruského krále Fridricha Viléma III. a ruského cara Alexandra I. Vtipný příběh přenese do roku 1813.

„Celá prohlídka bude trvat necelou hodinu. Lze si ji zakoupit předem online přes náš web nebo přímo na pokladně zámku. První začíná v 19 hodin a jde každou půlhodinu, ve 22 hodin bude vycházet poslední,“ říká správce opočenského zámku Tomáš Kořínek.