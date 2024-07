Jana Kotalová dnes 05:13

/VIDEO/ Po horkém počasí dorazily ve středu do Královéhradeckého kraje bouře. Zatímco místy se prohnaly, aniž by více uškodily, jinde udeřily silněji. Hasiči vyráželi k desítkám událostí. Především k odstraňování popadaných stromů, ale i k odčerpávání vody, a to i z domů. To se týkalo obzvlášť Hradecka. Na Rychnovsku to byly především popadané stromy, které se staly i nebezpečnou překážkou na silnicích. Na Trutnovsku kromě jiného musel být evakuován dětský tábor.