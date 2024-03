/FOTO, VIDEO/ První březnovou neděli se Hradečtí vodáci rozhodli vyjet na průzkum Divoké Orlice mezi Kostelcem nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí, aby obhlédli terén. Zanedlouho se totiž chystají na další čištění řeky a jak vyjížďka ukázala, práce budou mít dost. Na akci lákají i další dobrovolníky.

Z čištění Orlice v říjnu 2023. | Foto: Hradečtí vodáci

„Vyšší průtok nám zajistil klidnou a rychlou plavbu. Máme na trase pár popadaných stromů, spoustu odpadu všeho druhu, ale o tom se přesvědčte sami v galerii. Chtěli bychom pozvat širokou vodáckou veřejnost, které není lhostejný stav koryta řek, přilehlých břehů a slepých ramen v Přírodním parku Orlice na dobrovolnickou ekologickou akci, 17. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice,“ zvou na svém facebooku Hradečtí vodáci.

Vodák Jiří Roušavý a parta kolem něj započala tuto tradici v roce 2008 asi na 25 kilometrech. „A pak jsme úklid postupně rozšířili. Do dneška si pamatuji přesně, když jsme jezdili a děti z kroužku se mě ptaly, jak je to ještě daleko. Až uvidíte v dubu zaražený žlutý kýbl, tak od něj to je asi ještě dvě hodiny, odpověděl jsem jim. Pak mi došlo, proč bych si měl pamatovat řeku podle nějakého kýble, který tam zůstal zaražený už od povodně? Měl bych si ji pamatovat přece podle nějakého stromu nebo něčeho jiného. Řekl jsem si, že někde je chyba. Tak vlastně akce na úklid Orlice vznikla a nechal jsem se inspirovat i tím, že v té době se konal už několikátý ročník čištění Vltavy. Zkusili jsme to v našich podmínkách a rozjelo se to,“ zavzpomínal pro Deník před dvěma lety.

Takový pohled se naskytl na počátku letošního roku mezi Týništěm a Albrechticemi, kde se Orlice rozlila do krajiny:

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Od posledního čištění se přitom Orlice rozlila do krajiny hned několikrát a spláchla s sebou, co cestou nasbírala. Vodáci ji nyní chtějí všeho, co do řeky nepatří, zbavit. „Úklid“ Orlice bude rozdělen do několika úseků a v rámci možností se účastníci pokusí zbavit odpadků také přilehlé břehy.

„Řeku budeme čistit z Doudleb do Hradce a Tichou Orlici z Čermné do Albrechtic. Je to celkem asi 70 kilometrů, každý den zvládneme kus. Naposledy jsme Orlici čistili v říjnu loňského roku a akce se zúčastnilo přibližně 320 lidí, letos očekáváme obdobnou účast. Nejde jen o vodáky odsud, ale z celé republiky,“ říká Josef Roušavý, kterého takový zájem těší. I když prý v době před covidem byla účast ještě větší.

„Klenot našeho regionu – Přírodní park Orlice – se bude čistit od civilizačního odpadu, pod kterým rozumíme PET láhve, kanystry, skleněné láhve, hadry, láhve s neznámým obsahem, polystyren, plastové fólie a další plastové obaly a výrobky, kusy nábytku, koberce, hadry, sudy, pneumatiky, autodíly, ledničky, sporáky, kuchyňské nádobí atd. Akce se uskuteční ve dnech 20. a 21. dubna 2024,“ upozorňují na termín konání vodáci.

Kdo chce, může se přidat, měl by však disponovat určitými vodáckými zkušenostmi.

„Vzhledem k charakteru území, kterým řeky protékají v Přírodním parku Orlice, se předpokládá, že čištění koryta řek a přilehlých břehů bude probíhat především „z vody“, tzn. z lodí. Dobrovolná práce tak bude vyžadovat od účastníků určité vodácké dovednosti. Nepřeceňujte své síly! Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí Vlastní vodácké vybavení vítáno. Oceníme i pomoc „nevodáků“, kteří se budou chtít zapojit do akce. Součástí ekologické akce bude i slavnostní zahájení otevírání řeky Orlice podle vodáckých tradic v Kostelci nad Orlicí u silničního mostu,“ dodávají Hradečtí vodáci.

Pro účastníky akce budou zajištěny: pracovní a ochranné pomůcky (rukavice, pytle, háky), půjčení vodáckého vybavení v omezeném množství (loď, pádlo), kyvadlová doprava podél řeky (svoz věcí na spaní, odvoz řidičů atd.), stravování (večeře – sobota a snídaně – neděle), pamětní triko s logem.

Máte-li zájem zúčastnit se této dobrovolné akce, napište v jakém rozsahu (oba dva dny nebo pouze jeden den) a zda s vlastním vodáckým vybavením či bez vlastního vodáckého vybavení na emailovou adresu: cisteniorlice@seznam.cz nebo volejte na tel. 607 203 824, Jiří Roušavý (hlavní organizátor akce). Časový harmonogram akce naleznete zde.