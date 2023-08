Kde v současné době rostou houby? Pětašedesátiletý amatérský mykolog žádná oblíbená místa nemá. Prý jen chodí a houby fotí. Naposledy s kolegou prozkoumal zámecký park v Rychnově nad Kněžnou, kde na snímcích zachytil holubinky či ryzce.

„Těžko posoudit, kde rostou. Sleduji na Facebooku, že jsou oblasti, kde lidé tahají z lesa plné koše a jinde se ptají, kam na ně chodí, protože u nich není vůbec nic. Moje práce je spíše titěrná činnost, kdy s knihou v ruce určuji druhy. Nejhorší, co může být, je totiž archiv neurčených fotografií hub,“ usmívá se Václav Matějka.

Zdroj: Deník

Teprve následně začíná poutavé vyprávění o tom, jak při přednáškách o houbách zaujmout předškoláky i studenty univerzity třetího věku, jak jsou nadšenci užiteční pro vědce, proč brát s rezervou houbařské aplikace nebo jaký je sen fotografa říše hub.

„Označuji se za amatérského mykologa. Profesionálové kdysi nad tímto termínem ohrnovali nos. Posléze však zjistili, že bez nás by neměli materiál ke studiu. Neměli by na čem pracovat, protože by sami nestihli nasbírat potřebné vzorky,“ říká člen Mykologického klubu v Rychnově nad Kněžnou.