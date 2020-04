/FOTO/ Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu rozdala už na 1500 litrů dezinfekce a několik stovek kusů roušek zejména do domovů důchodců a sociální péče.

Sporckova nadace rozdala už 1500 litrů dezinfekce. | Foto: Sporckova nadace

„Soustředíme se na domovy pro seniory, dětské domovy a terénní sociální pracovníky. V posledních dnech jsem vezl dezinfekci i ochranné prostředky hned na několik míst, například do Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí, do charity v Rychnově nad Kněžnou, do Borohrádku či do Českého Meziříčí,“ říká předseda nadace Drahoslav Chudoba.