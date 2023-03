Horký Rampušák s kapkou lásky - jak říkají pamětníci, ale i klasiku jako čaj, svařák, polévku či toasty si od druhého únorového víkendu mohou dávat běžkaři a turisté v Áčku na Panském Poli u Rokytnice. Po téměř dvaceti letech. "Měla jsem sen realizovat něco, co by bylo vidět," říká Markéta Nyčová, která je profesí projektová manažerka, takže je zvyklá nápady přenášet jen na papír.

Není náhoda, že zakotvila právě na Panském Poli. Je to pro ni návrat domů, ke kořenům. "V oblasti Vrchní Orlice mám kořeny, protože moje babička byla sudetská Němka. A moje prababička tam shodou okolností - ještě když tam byl obchod, prodávala. Jako děti jsme na Panské Pole hodně chodily na procházky," vzpomíná provozovatelka občerstvení.

V krajině svého dětství ale nezůstala. Zpět na Orlické hory, do Rokytnice ji znovu přivedly až životní okolnosti. "Do Rokytnice jsem se vrátila v roce 2015 a na Panském Poli nic nebylo, jen ta budova, která X let chátrala, a tak mě to napadlo, že by bylo super, kdyby tam zase něco bylo," popisuje Nyčová, jak se její sen zrodil: "Byl to takový počin – dnes nevím, jestli dobrý, ale je to hotové a s výsledkem jsem spokojená.“ Hlavně ale doufá, aby byli spokojení turisté.

Cesta ke znovuotevření Áčka nedaleko Haničky nebyla zrovna jednoduchá, do příprav zasáhla pandemie covidu a následná špatná ekonomická situace, ale i požár. "Vyhořela rokytnická pila, která nám dodávala dřevo, takže jsme musely nahradit dodavatele. Nechci říct, že to bylo náročné, ale byla to taková zkouška," říká provozovatelka s tím, že nejnáročnější byly asi obavy, které přišly na konci: "Máme toho dost, ale je to hotové a teď budeme čekat, jak to bude fungovat."

Nový život Áčku nedaleko tvrzi Hanička vdechla Markéta Nyčová spolu se svou kolegyní Martinou Doskočilovou.Zdroj: Občerstvení Áčko Panské Pole

Když Nyčová mluví v množném čísle, má na mysli i svou kolegyni Martinu Doskočilovou. "Je to srdeční záležitost Markéty. Vyrůstala tam a vždy si přála toto občerstvení zprovoznit. Podařilo se jí to. Půl roku na tom makala, dělala novou střechu, pokrývala linoleem, nechala tam kus sebe,“ říká o Nyčové právě Martina Doskočilová, která také pochází z hor, a i proto jí v záměru pomáhá a podporuje ji.

Pro Markétu Nyčovou provozování občerstvení není primárně byznys. Jejím hlavním záměrem je místo oživit. "Primární počin nebyl vydělat peníze. Samozřejmě nemůžeme pracovat tak, abychom z toho vůbec nic neměly, protože to jsou hodiny a hodiny práce, a navíc jsme jen v nájmu. Záměr bylo to místo oživit, turistický ruch pokládáme za důležitý," zdůrazňuje Nyčová. Jedním dechem ale dodává, že z Panského Pole rozhodně nechce udělat lacinou atrakci: "Nechceme z toho místa udělat nějaký komerční blázinec. Nechceme orlický Disneyland."

Záleží jí na tom, aby Panské Pole žilo lidmi, ale ráda by zamezila tomu, aby přílišný příliv návštěvníků lokalitu zničil. "Do budoucna bych ráda spolupracovala s městem a krajem na usměrňování návštěvnosti této lokality, například kvůli odhazování odpadků. Vzniklo plno projektů zaměřených na turismus – hřebenovky, rozhledny, jenže není vytvořená infrastruktura, to se naprosto podcenilo," podotýká provozovatelka.

Na Panském Poli je podle ní velký problém s parkováním a právě i s odpadky. "V létě je vždy kapacita parkoviště naplněná, a lidé proto parkují všude okolo. A není tam nic, není tam ani odpadkový koš. Lidé, kteří přijedou s karavanem, klidně venku nechají pytel s odpadky a než k němu někdo přijde a sebere ho, lišky během nočních hodin odpadky roztahají všude. A není moc chutné to pak chodit sbírat," vysvětluje, proč by chtěla problematiku řešit i s Rokytnicí a krajem.

V zimě kiosek na Panském Poli u Haničky ocení běžkaři, v létě hlavně cyklisté. Pokud sportu neholdujete, i tak si tu přijdete na své. "Nabízíme i kávu a zákusky, takže je možné si dát něco dobrého a spojit to s výletem do přírody," láká na Panské Pole Nyčová. Výhodou je, že hned u budovy je parkoviště i autobusová zastávka. Lidé se tu na něco dobrého můžou stavit třeba i při cestě do Polska.

Občerstvení je otevřené vždy od pátku do neděle, s koncem zimní sezóny se nejspíš uzavře a otevře se zase až v létě.