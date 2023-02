Ještě v letošním roce je obec plánuje nahradit novou koncepční výsadbou stromů, keřů a trvalek. V současné době byl dokončen projekt na úpravy prostoru. Projekt řeší úpravu ploch kolem rybníka a potůčku Zlatý Crk. A dojde i na čestný prostor věnovaný proslulému rodákovi z Pohoří Miloni Čepelkovi, který tu bude mít nejen svůj strom.

Zeptali jsme se starostky Pohoří Heleny Suchánkové

"Stávající travnatá plocha neláká vstoupit do ní a využít ji. Nově by to měly umožnit dvě pěšiny s mlatovým povrchem, které budou propojovat důležitá místa. Pěšina v ploše u nádrže bude začínat v severní části řešeného území, kde bude navazovat na stávající zpevněnou plochu před památníkem. Povede na ose a zároveň propojí památník, nádrž a potok. Pěšina povede mezi novými záhony keřů, trvalek a okrasných travin k severovýchodnímu rohu požární nádrže, kde je umístěno dřevěné molo sestavené ze čtyř různě velikých obdélníků, doplněné o dvě sedátka," popsala chystané změny starostka.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Přirozenou střechu nad molem prý časem vytvoří koruna smuteční vrby a záhony lemující pěšinu zároveň poslouží jako pohledová clona molu. Pěšina dále bude pokračovat do jižní strany mola. Na jedné straně bude záhon s trvalkami a okrasnými travinami, kde své místo najde i stávající socha vodníka. Z druhé strany, blíže k nádrži, se počítá se záhonem s výsadbou břehových rostlin a přemístěny sem budou dva z pěti balvanů, které jsou zatím provizorně uložené u památníku, nově navržená skulptura vážky a také odpadkový koš.

"Pěšina bude ukončena u místní komunikace s asfaltovým povrchem a mostkem přes Zlaty Crk. Druhá pěšina povede zatravněnou plochou lemující Zlatý Crk. Bude začínat za silnicí, v prodloužení první pěšiny a podél potoka povede na okraj parkoviště u kostela sv. Jana Křtitele. Tato plocha je věnovaná poctě místního rodáka, pana Miloně Čepelky. V jejím centru bude vysazen dominantní strom, červenolistý buk, kolem kterého bude rozšířena pěšinka do plochy s lavičkou. Plocha bude olemována cortenovým pásem s citací haiku, jíž je pan Čepelka autorem," uvedla dále Helena Suchánková.

Sám Miloň Čepelka se do Pohoří rád vrací, stejně jako do blízkého Opočna, kde vyrůstal. Obec je na něj jaksepatří hrdá, cedule u vjezdů do Pohoří vítají návštěvníky v rodišti spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana.

Prostor mezi pěšinou a potůčkem Zlatý Crk okrášlí břehové rostliny a přesunuty sem budou zbývající tři balvany. Kromě toho k východnímu okraji plochy budou vysazeny dva javory.

Poslední navrhovanou částí je zatravněná plocha mezi požární nádrží z její jižní strany a místní komunikací.

"V blízkosti nádrže, kde do ní vtéká potůček Zlatý Crk, bude zatravněná plocha ponechána volná. Tato plocha je určena pro hasičské jednotky. Hasiči tak budou mít v případě potřeby volný přístup k vodě a k jejímu přečerpání do cisteren," podotkla starostka.

"Hned vedle plochy pro hasiče bude zasazen jeden ze tří zde vysazovaných stromů, a to střemcha. Západním směrem od střemchy pak budou vysazeny dva jírovce červené. Stromové patro v těchto místech doplní záhon s výsadbou břehových rostlin. Záhon bude lemovat okraj nádrže a bude veden od severozápadního rohu ponechané plochy pro hasiče až k jihozápadnímu rohu nádrže. Veškeré rostliny budou v prostoru rozmístěny s ohledem na jejich budoucí velikost. Zatraktivněný prostor by se měl stát zároveň i místem pro odpočinek a pro setkávání," doplnila Helena Suchánková s tím, že obec by tak ráda navázala na práci z předchozích let.

Šlo například o výsadbu 1 200 stromků v obecním lese a 19 stromků v centru obce nebo o úpravy veřejného prostoru v okolí základní školy.