Tento stroj pochází z kostela Povýšení sv. Kříže v Širokém Brodu, části Mikulovic nedaleko polských hranic: „Naposledy prý hodiny šly na jaře roku 1945. V roce 1946 je někdo zkusil „rozhýbat“. Díky dalším neodborným zásahům přestal stroj fungovat.“

Nevšednímu hodinovému stroji vdechl nový život Tomáš Fábera.Zdroj: Deník/Dana Ehlová

Když před dvěma lety vystoupal Tomáš Fábera do věže kostela, čekal ho neradostný pohled: „Při první prohlídce jsme si nevšimli, v jak katastrofálním stavu stroj je. To jsme zjistili až po přepravě k nám. Páky na bití byly „zakouslé“ rzí, ložiska zadřená. Hodinový stroj zanesený obrovskou špínou, lana, závaží i kladku někdo ukradl, ručičky byly děravé (možná rozstřílené).“

Poslední údržba zřejmě proběhla zhruba před sto lety. Renovace na místě nepřicházela v úvahu.

„Problém byl také v tom, že v kostele jsou vlastně tři patra. V prvním je hodinový stroj, do druhého a třetího patra vedou ručiště, tam se musí spojit v tzv. transmisi. S pomocí místních hasičů jsme sundali dolů dvoumetrové číselníky i stejně velké ručičky. Základna hodinového stroje má 300 kilogramů, v kostele ji o patro níž snášeli čtyři chlapi, pak ji hasiči pomocí plošiny dostali na zem,“ popisuje hodinářský mistr počáteční komplikace s tím, že na začátku dvouletého příběhu stál umělecký truhlář z Moravy, jemuž opravoval hodinky a který ho požádal, aby se do Širokého Brodu zajel podívat.

Právě on je jedním z těch, co se podílí na opravě. Už zhotovil novou skříň, aby v opravené věži renovovaný stroj bylo kam usadit. Dále bylo třeba najít zdatné kováře. Zatímco dvoumetrové ručičky ukovali na Moravě, nové kladky, bicí soustavu a další důležité díly vyrobil kovář z Ohnišova.

„Museli jsme řešit i výrobu nových lan. Dosud jsem se vždycky obracel na jednu paní v Trutnově, ale ta skončila a vybavení dílny prodala do Německa. Podařilo se mi objevit další v Praze Na Újezdě. Ta sice dělá lana pro lodě, ale přesvědčil jsem ji, že vyrobí 150 metrů lan pro tyto hodiny,“ líčí Tomáš Fábera potíže spojené s hledáním řemeslníků, s nimiž spolupracoval.

Nyní se blíží den, kdy se těžký, novotou zářící stroj vydá zpět: „Znovu se chystáme do Širokého Brodu, kde napojíme bicí soustavu a pak ji odzkoušíme a vyladíme. Zatím nevíme, jestli bude nutné přivézt k nám do dílny ještě kladivo, které musí přesně pasovat na tvar zvonu, aby hodiny zněly do dálky až čtyř nebo pěti kilometrů.“

Přes všechny komplikace a těžkosti určitě převládá skvělý pocit ze záchrany jedinečných hodin: „Takový stroj jsem zatím neviděl. Je to opravdu nádherný kus, poctivá práce, ale vše bylo strašně zanedbané. Systém, na kterém stroj funguje, jsem nikdy nedělal. Se synem jsme si kreslili náčrty, abychom na to přišli. Pohánět stroj například pomáhají i zvláštní (jako lodní) vrtule. S přestávkami trvala oprava dva roky.“

Další zásadní okamžiky mají také otec a syn Petr, hodináři z Opočna, před sebou.

„Počítám s tím, že po instalaci budeme dva tři dny regulovat chod. Zároveň musíme poučit obsluhu hodin, chod stroje se kvůli povětrnostním podmínkám liší během roku,“ dodává Tomáš Fábera.

Je na něm vidět, že se těší na den, který se navždy zapíše do kroniky Širokého Brodu jako den znovuzrození věžních hodin v kostele Povýšení sv. Kříže.