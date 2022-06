„Přihlášeno je prozatím 290 účastníků z 18 seniorských organizací a spolků, závodit bude také 35 seniorů z partnerské polské obce. Průměrný věk zaregistrovaných mužů je 72,8 let, u žen je to 70,9 let,“ říká Eduard Machek, jeden z organizátorů sportovních her v Borohrádku.