Hlavní vchod do pavilonu DIGP rychnovské nemocnice se dočasně uzavře

Lidé, kteří plánují návštěvu rychnovské nemocnice, by měli zpozornět. Dorazila odsud novinka týkající se změny vstupu, konkrétně do pavilonu DIGP. Hlavní vchod se od 23. ledna do 30. dubna uzavře.

Nový pavilon rychnovské nemocnice roste podle plánu, leden 2024. | Video: Město Rychnov nad Kněžnou