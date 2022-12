Rekonstrukce vyšla na téměř 32 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic pak přislíbilo, že na jaro příštího roku chystá i opravu objízdných tras na území obou krajů, silnice II/312 na trase mezi Vamberkem a Žamberkem. Jenže oprav bude třeba po pětiměsíční uzavírce „čtrnáctky“ v Potštejně více. Stačí se podívat do části Brná a potštejnské ulice Pod Nádražím, jíž lemuje nová rodinná zástavba. Lidé se k ní dostávají přes vrstvy bahna, vyjeté koleje, dolíky. „Je tam jedno velké bahno. A když jedete na Brnou, tam byla čistá asfaltka a teď už tam je jedno velké blátiště,“ popisuje mladá žena bydlící v domě nedaleko potštejnského nádraží neuspokojivý stav zdejších cest.

Zázemí pro hasiče v Potštejně vyrostlo přímo z vody. Starý dům šel k zemi

V době uzavírky si to tudy přes zákaz klestily i kamiony, které se snažily zkrátit si cestu. Zůstal po nich tankodrom. „Nová silnice je pěkná, ale doufám, že dojde na opravu i těchto cest. Je to zoufalé. Jezdily tady i kamiony s návěsy. A ty škody nejsou jen na cestách,“ říkají místní.

„Kamiony nám strhly plot“

To ostatně potvrzuje i starosta Potštejna Petr Dostál. S výsledkem důkladné rekonstrukce silnice je spokojen, avšak i on upozorňuje na to, jaké starosti obci přidělali nezodpovědní řidiči: „Nejhorší je, že nikdo dnes nedbá dopravního značení. Policejní hlídky byly také to jediné, co platilo na ty, kteří sem přes zákaz jezdili. Jinak nikoho nezajímalo, že upozornění na uzavírku měli už 6,5 kilometru před obcí, ať už ve směru od Ústí, nebo od Vamberka. I těm náklaďákům - tahačům nebylo zatěžko těmito uličkami jezdit. Taky se v Potštejně otáčely, strhly nám plot i sloupky při hlavní silnici, postavili jsme ho a během týdne to bylo zase zmuchlané.“

„Řidiči náklaďáků, hlavně s cizími poznávacími značkami, na to úplně kašlali. Díky tomu, že policie byla ochotna naslouchat naším stížnostem a snažila se nám pomoci, se podařilo počet takových případů zredukovat,“ podotýká starosta.

V úterý odpoledne se zúčastnil kontrolního dne, během něhož se monitoroval i rozsah způsobených škod v Brné a pod potštejnským nádražím. Ulice Pod Nádražím i navazující část vedoucí k silnici na Brnou by se měly opravit zatím provizorně, snad už do konce tohoto týdne. Důkladnější oprava by měla přijít na řadu až na jaře, kdy na ni budou příhodnější podmínky.

Rychnovskem bez objížděk? Přes Potštejn stavbaři pustí až na konci listopadu

„Na ulici Pod Nádražím máme zpracovaný projekt a chtěli bychom výhledově požádat o dotaci, abychom lokalitu uvedli do řádného stavu. V době, kdy se tam stavělo, to ještě nemělo smysl. Teď se dole ještě staví čtyřbytovka. Až bude hotova, už by se na této straně nic dít nemělo a nová zpevněná komunikace by tam mohla vzniknout,“ vysvětluje Dostál.

Silnici přes Brnou spravuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje. Komunikace vedoucí od ní směrem dolů k silnici první třídy I/14 je obce. Vyasfaltovaná byla teprve asi před pěti lety. „Je zdevastovaná, v některých úsecích tam ani asfalt není. Některá místa by se měla vyplnit zálivkou a některé úplně vydrolené povrchy by se musely obnovit. I výtluky dole se vyspraví recyklinem, ale na to je třeba mít příhodné teploty, aby se to spojilo,“ dodává starosta.

ŘSD zahájilo opravu průtahu Potštejnem o celkové délce 1 km 18. července. „Vozovka prošla během pěti měsíců celkovou rekonstrukcí včetně aktivní zóny. Vybourali jsme betonové obrubníky, původní uliční vpusti včetně přípojek a nahradili je novým. Zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební za smluvní cenu 31,96 milionu Kč bez DPH,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR.



Zrekonstruovaná silnice se znovu otevřela od pondělí 28. listopadu.