„Rádi bychom z příspěvku vybavili venkovní posezení našeho sociálního podniku občerstvení U Neratovských kvalitním a stabilním nábytkem. Abychom s naším projektem mohli předstoupit před porotu dárců a sponzorů, musíme nejprve získat dost hlasů,“ uvádí sdružení Neratov.

Hlasovat lze na intenetu na na stránce www.burzafilantropie.cz, a to do 23. května do 12 hodin.