Stavební boom nyní zažívá Rychnovsko na několika místech. "V současné době je před kolaudací bytový dům o 54 bytových jednotkách, který v centru dostavuje stavební developer Fato Invest HK. Dále připravují další tři developeři své projekty (cca 250 bytů celkem), ovšem viděl jsem za poslední rok pouze vizualizace, které však dosud nejsou na projednání na stavebním úřadu," uvedl starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský.

V Dobrušce by měl být do konce roku hotový dům se 17 malometrážními byty naproti Základní škole Františka Kupky a na jaře rozjelo místní družstvo stavbu čtyř moderních villadomů pro 52 rodin v prostorách mezi vojenským úřadem a Mírovou ulicí.

Cena například bytu 3+kk o velikosti okolo 70 metrů čtverečních se na Rychnovsku pohybuje zhruba mezi 3 až 4 miliony korun. Kdo by si chtěl pořídit apartmán v Orlických horách, měl by pak počítat s docela jinými cenovými relacemi. Za 2+kk do 49 metrů čtverečních zaplatí i přes 6 milionů korun.

Rychnovsko je přitom specifickým regionem. Díky rozvoji průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a vládnímu usnesení a zlepšení veřejné infrastruktury do něho přitékají miliardy korun a z toho mnohamilionové dotace pomáhají některým městům právě v bytové výstavbě.

Město Rychnov nad Kněžnou jich také využívá. Příští rok nebo o rok později by měl být dokončen nad Billou jeho další dům - se 16 byty.

V Rychnově se však činí i developeři. Investor, společnost Anara, buduje Rezidenci Javornická. Projekt zahrnuje výstavbu tří bytových domů, zájemci by se do nich měli nastěhovat v příštím roce. V Javornické má již zčásti hotovo společnost Byty Agile. Lidé tu už bydlí ve dvou sedmnáctibytovkách. "V letošním roce bude dokončeno k nastěhování 36 bytů a další pak v následujících letech. Celkem to bude 170 bytů," upřesnil Jiří Ptáček z klientského servisu společnosti Byty Agile.

Letos pak informoval realitní developer Nosek living, že pracuje na projektování čtyřpodlažního bytového domu v Komenského ulici v centru Rychnova. Disponovat bude 30 byty k pronájmu o velikosti 1+kk a 2+kk. V přízemí se plánuje také velké wellness a pekárna a nájemníkům i návštěvníkům bude sloužit 60 parkovacích stání ve dvou podzemních podlažích.

V polovině příštího roku bude dokončen dům se 13 byty v Kostelecké Lhotě. Město Kostelec nad Orlicí chce kromě toho zadaptovat na bytový dům bývalý chorobinec v Pelclově ulici, kde by mělo vzniknout 31 až 33 bytů o velikosti od 37,5 do 79 metrů čtverečních.

Bytové domy vyrostou i ve Vamberku na rozvojové ploše v místě bývalé masny, v první fázi by jich mělo být sedm, každý zhruba o 16 bytech. Na to by měla navázat výstavba v lokalitě Bačinka, kde se počítá s 26 rodinnými domy.

Také Opočno se rozšíří o další lokality k bydlení.

"Jsme velice blízko k velkým městům a zájem lidí je obrovský. Ale opravdu nemáme jediný byt ani jediný pozemek, který bychom jim jako město mohli nabídnout k prodeji. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro tři lokality a jednáme s majiteli pozemků. Jedna z nich je na Švamberku," říká starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Pozemky pro výstavbu rodinných domů, kdy se jedná zhruba o 36 parcel, by měly navazovat na ty, které již prodal pro novou zástavbu soukromý vlastník. Příprava by měla probíhat postupně.

"Pokračovali bychom k Semechnicím, ale to až v druhé etapě. Druhá lokalita bude za Ořechovou I. Mohla by pro nás být "nejrychlejší", protože napojení kanalizace a vody je v dohlednu. Dali jsme na vědomí majitelům pozemků, že se tato lokalita pro bydlení bude rozšiřovat. Chtěli jsme slyšet jejich názory a budeme s nimi dále pracovat. Třetí lokalita je naproti Ořechové I, nazývá se Nad Zlatým potokem. Podél silnice by měly být tři bytové domy a teprve za nimi by bylo místo na rodinné domky se zelení, dětským hřištěm, prostě přizpůsobit to prostředí tak, aby se tam lidem dobře bydlelo. A proč bytové domy? Z toho důvodu, že tam vede silnice a museli bychom řešit odhlučnění. Postavíme je tak, abychom odhlučnění vyřešili pro rodinné domy. Nebráníme se developerům. Myslím si, že to pro ně bude zajímavá lokalita," dodává opočenská starostka.