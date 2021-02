Tyto interiéry jsou totiž součástí plánovaného nového prohlídkového okruhu. Povede druhým patrem, a to už příští rok u příležitostí stého výročí zpřístupnění zámku veřejnosti.

Pod drobnohledem restaurátora se na začátku tohoto týdne ocitly tapety v pokoji Ernestiny Karoliny Colloredo Mannsfeldové a převlékárně jednoho z hostinských apartmá.

"Jedná se o produkci papíren přelomu 19. a 20. století. Jsme tady už dávno v epoše, kdy byly tapety vyráběny průmyslově, což s sebou nese určitá rizika předpokládající postupnou degradaci papíroviny. Kdybych to přirovnal k novinovému papíru, který bychom vystavili osvitu, také po určité době zhnědne a zkřehne. Navíc se tu propojuje působení lepidel a samozřejmě velkou roli hraje, v jaké kondici se nachází budova samotná," vysvětluje Martin Kostlán.

Tapetám totiž nesvědčí ani vlhkost. Některá poškození jsou pak už nevratná. I vzhledem k tomu, jaké možnosti čištění se nabízejí. Pokud chybí papírový podklad, jako v tomto případě, moc jich není. Své stopy na tapetách zanechal i prach, v nejlepším stavu se pak dochovaly v místech, kde je kryl například nábytek či obrazy.

Po mechanickém očištění, fixaci barevných vrstev a úpravě PH je bude třeba zafixovat. Pak prý lze uvažovat, jestli alespoň nejostřejší přechody barevně neupravit tak, aby se opticky rozdíly alespoň trochu vyrovnaly. Plošná retuše je však vyloučena.

"Bude vytvořena také replika, odhaduji maximálně pro dvacet procent plochy, kde jsou tapety nenávratně poškozeny, například po zásazích při zavádění nové elektroinstalace a podobně. Vytištěna bude metodou co možná nejbližší původní technologii, na nosiči, který z chemického hlediska by měl už odpovídat všem nárokům pro potřeby restaurování, v podobné gramáži a přibližně stejném tónování," vysvětluje Martin Kostlán.

Když klima dovolí, s pracemi by mohl začít už v dubnu.

Poklad ukrytý v truhlách

Jak původně tapety vypadaly, pomáhá zjistit i jeden z "pokladů" objevený kastelánem Tomášem Kořínkem. Našel ho v truhlách vystlaných jemnou jelenicí v zámecké stříbrnici, původně sloužily k přepravě stříbrného nádobí. To se tu sice nedochovalo, zato tu byly uloženy zbytky rolí tapet, kterými byly nebo ještě stále jsou olepeny stěny zámeckých komnat. Právě díky tomu, že ležely řadu let ve tmavé truhle, dochoval se na těchto vzorcích i původní barevný odstín a lesklé zdobení.

"Velikou hodnotu pro nás má i to, že na některých tapetách je z rubové strany nápis, kterou konkrétní zámeckou místnost tapeta dekorovala. Vzorky tapet dokládají dobu počátku 20. století, kdy se zrekonstruovalo druhé patro zámku po požáru," přidává další informace pracovnice správy zámku Andrea Seidelová.

Také na jiných místech zámku, kde byly k dekoraci stěn použity tapety, je vidět působení času.

"Tapety jsou bez lesku, působením slunečního záření nám vybledly, někde zcela změnily barvu. Jen v místech, kde byl ke stěně přisunut nábytek nebo zavěšen obraz se barevnost jakž takž dochovala. My ovšem vlastníme náš poklad a z něho čerpáme nyní, po více jak sto letech hodnotné informace. Provádíme inventarizaci vzorků tapet a jejich rozčlenění a umístění do prostor, kde nebudou vlivem vlhka trpět," dodává Andrea Seidelová.

Do nepřístupného druhého patra zámku by zájemci měli nahlédnout ještě letos na jaře před úpravami, pokud to aktuální opatření dovolí. Loni na podzim tuto příležitost zmařila. Koncem loňského roku byly v dotčených komnatách vyčištěny štukové stropy, odborníci se věnují renovaci parketových podlah, maleb na zdech dřevěnému táflování a restaurátoři pracují i v místnostech, které jsou otapetovány.

"Letos by měly probíhat restaurátorské práce a v příštím roce by se prohlídkový okruh měl otevřít. Renovací projdou i kamna v sedmi místnostech a v naší režii poběží čištění podlah," dodává Tomáš Kořínek.

Tapetování stěn místností zažilo největší boom v 19. století, kdy se tapety staly díky manufakturní výrobě v rolích dostupné i v méně majetných kruzích. Tapetovaly se nejenom stěny, stropy, ale i nábytek. Tapeta měla za úkol místnost zkrášlit, zútulnit a dodat ji tepelnou pohodu, dobře zvoleným vzorem se dá místnost opticky zvětšit nebo naopak. Původně se tapety na stěny nelepily, lepili se na tkaninu a pak se připevňovali ke stěnám hřebíky, místa s hřebíky se maskovala překrytím vodorovnou bordurou. Prapůvodně se tapety vyráběly z kůží kozích a telecích, později, v 17. století byly nahrazeny textiliemi a papírem. Vzory se nejprve malovaly, později tiskly. S prvním potiskem tapet začala ve Francii rodina Papillonů, tisklo se však ne v rolích, ale na jednotlivé papírové archy.