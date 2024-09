Staré snímky ukazují, jak bývalo živo na solnické plovárně. Ty nejstarší pocházejí ještě z let meziválečných. Později prošla určitými stavebními proměnami a nádrž v Solnici byla lákadlem jak v létě, tak v zimě, kdy ji okupovali bruslaři.

Staré fotografie zachycují i převlékací kabiny a vysoký skokánek, z něhož plavci předváděli svůj um.

Dnes už je letní ruch koupališti v Solnici minulostí. Ponořit se do ní můžete zde.

Ale živo tu bylo na konci prázdnin při tradičním Solnickém loučení s létem.

„Po vyčištění tu vydrží voda maximálně tři týdny. Nádrž má přirozený přítok, takže výsledek je ten, že stačí, aby zemědělci hnojili, po dlouhé strouze to přijde do koupaliště a vykvete to. Takže tři týdny po vyčištění voda vydrží, ale už se tam nikdo nekoupe. Vyčistili jsme nádrž na Solnické loučení s létem,“ uvedl starosta Solnice Jan Hostinský.

Akce totiž lákala i na vodu, na projíždky na paddleboardech.

