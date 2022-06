Nápad je dárkem nejen k desetiletému výročí Spolku přátel historie Vamberka, ale i ke stému výročí vzniku předešlé vlastivědné expozice, kterou se kdysi Vamberk pyšnil. „Vlastivědnou expozici jsme si pořídili z toho důvodu, že ji Vamberk v minulosti měl, a to dokonce dřív než slavné muzeum vamberecké krajky. A protože se blíží sto let výročí založení vlastivědného muzea, respektive expozice, řekli jsme si, že by bylo hezké na to navázat,“ říká předseda spolku Vladimír Sodomka.

Začalo hledání, kde by mohla najít své místo. „Nepochodili jsme. Vymysleli jsme tedy jiný způsob, že zřídíme mobilní expozici. Má své výhody, je modulární. Tvořená je formou bannerů, které vytáhneme, rozbalíme a během deseti minut máme hotovou výstavu. Můžeme ji využít třeba právě v rámci krajkářských slavností, kdy byla část vystavena v krajkářské škole. Dá se s ní i cestovat jako s reprezentativním materiálem, pokud město někam pojede,“ vysvětluje Sodomka.

„Nechceme unudit textem“

V současné době je hotovo asi patnáct bannerů, pro první dvě až tři fáze jich má spolek naplánovaných kolem třiceti. „Máme několik základních témat. První dvě jsou průmysl a krajkářství. Z těch dalších to budou osobnosti Vamberka, kultura a spolková činnost. Mobilní expozici můžeme neustále nafukovat, pokud budeme zpracovávat nějaké další zajímavé téma, určitě bychom ho chtěli doprovodit bannerem. Expozice tak může být stále živá,“ doplňuje Sodomka.

Zpracovaná témata mají i další výstupy, třeba v publikacích. K těm posledním patří kniha věnovaná zakladatelce krajkářské tradice na Vamberecku Magdaleně Grambové. Provázaná by měla být i na web města.

„Mně osobně se líbí témata, která jsou barevná. Dnes málokdo čte a návštěvníka zaujme především obrazová část, grafika. Takže jsme nikoho nechtěli unudit textem. Líbí se mi například staré plakáty z masného průmyslu ve Vamberku – Kubiasovy firmy. Vše, co v oblasti grafiky dělali, bylo nádherně zpracované. Jsou to už pohledem krásná umělecká díla,“ tvrdí předseda Spolku přátel historie Vamberka.

Spolek letos slaví první dekádu svého trvání. Má osm členů, ale spoustu fanoušků. „Máme i řadu podporovatelů, kterým jsme neskonale vděční. Lidé nám nosí materiály, poskytují fotografie, vzpomínky. Máme facebook a hlavně jsme s lidmi v kontaktu, osobní kontakt je nenahraditelný. Na facebook se snažíme dávat věci z našich aktivit, ale máme toho ještě spoustu nezpracovaného, takže bychom byli rádi, kdyby nám je kdokoli pomohl naskenovat. Máme deníky, které bychom potřebovali přepsat. Uvítáme jakoukoli pomocnou ruku,“ dodává s úsměvem Sodomka.