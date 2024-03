/FOTO, VIDEO/ Nejen jako charismatický herec, ale také jako skvělý fotograf se v Dobrušce představil 11. března Hynek Čermák. Výtěžek z prodeje jeho fotografií podpoří mladé ženy, které procházejí či prošly léčbou rakoviny prsu.

Hynek Čermák se v Dobrušce představil i jako fotograf. | Foto: Dana Ehlová

V podvečer Hynek Čermák zahájil pozoruhodnou výstavu nazvanou U-pře-rodu, na které v malém sále dobrušského kina přibližuje prostřednictvím velkoformátových černobílých fotografií svůj pohled na krásu ženy, a už o několik desítek minut později předvedl spolu s Lucií Vondráčkovou herecký koncert na pódiu vedlejšího kinosálu v hořkosladké komedii Štěstí.

Ještě před přípitkem na znamení slavnostního otevření expozice, kdy tradiční sekt nahradil v Dobrušce vyrobený pěnivý mok, připomněl Hynek Čermák glosu „Žena není krásná, krása je žena“, pocházející z esejů filozofa Ladislava Klímy, s tím, že ji považuje za zásadní pro pochopení, jak on vnímá a svým objektivem prezentuje ženu. Nejedná se přitom o nahodilé okamžiky, ale poměrně složité aranže a práci se světlem i formou. Autor přirovnal zrod jednotlivých ženských aktů k náročné práci režiséra s hercem.

Výstava U pře-rodu potrvá do 5. dubna a nepochybně stojí za zhlédnutí. Je navíc prodejní a výtěžek věnuje Hynek Čermák na podporu tzv. Bellisek, mladých žen do 24 let. Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., zaměřuje se na pomoc a podporu mladých pacientek (v produktivním věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.