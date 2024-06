Vstupujeme do dělostřeleckého srubu, který zůstal veřejnosti na dlouhou dobu od poloviny 70. let uzavřen, tehdy se tady začal budovat přísně tajný objekt Kahan. Není to tak dlouho, co se zdejším prostorám vrátila podoba z poválečných let a veřejnost sem mohla opět nahlédnout. Na stavu srubu se přitom podepsaly nejen stavební zásahy z dob budování Kahanu, ale i drastické škody, které na objektech pohraničního opevnění způsobily nájezdy národního podniku Kovošrot. Byly horší, než jaké stihl napáchat Wehrmacht během druhé světové války.

Do podzimu roku 1938, kdy naše armáda musela po Mnichovské dohodě bez boje opustit většinu pohraničního opevnění, bylo stavebně dokončeno celkem 5 tvrzí. Mezi nimi i tvrz Hanička, která ještě nebyla dovybavena. Z hlavní výzbroje tu chyběly především tři 100 mm houfnice určené do dělostřeleckého srubu pevnosti a chyběla i dělová otočná a výsuvná věž se dvěma houfnicemi.

Žádná z houfnic, jakými měl být dělostřelecký srub vybaven, se nedochovala. Přesto se jedné z nich před nedávnem dočkal. A není jen tak ledajaká. Sáhnout si na ni sice nemůžete, ale přesto tu je. Virtuální realita zpestřuje prohlídky už v několika turistických cílech, ale v tomto ohledu teď návštěvníky na Haničce čeká vskutku unikátní zážitek.

„Jde o součást česko-polského mikroprojektu s partnerem z tvrze Stříbrná Hora, kde si do prohlídkové trasy vytvořili interaktivní krávy. My interaktivní houfnici. Je to krok dopředu. Neřešíte nějaké kulomety, železné, dřevěné repliky. Prostě máte PlayStation, pustíte to a máte 3D animaci houfnice, která střílí, bouchá, vyhazuje nábojnice… Je to špičkově udělaná animace včetně ozvučení,“ popisuje Pavel Minář, vedoucí Muzea Hanička, a za chvíli novinku představuje v praxi.

Stačí zapnout přístroj, prostory se potemní, žárovky se rozsvěcí do červeného režimu a před očima návštěvníků 3D projekcí mohutná houfnice znovu ožívá. Sama se pohybuje, nabíjí se a střílí, po výstřelu se objevuje jemný obláček dýmu… Vše doprovází autentické zvuky. Mimochodem zvuk střelby je dobře slyšet i venku. Funguje na způsob hologramu. Iluze reálné zbraně, která našla své místo v prostorách, kde měla být skutečná zbraň instalována, je dokonalá.

Vznikla v měřítku jedna ku jedné podle plánů té původní: „Podařilo se nám sehnat výrobní plány na houfnici a ty jsme museli nechat překreslit a teprve potom z toho animátoři vytvářeli virtuální realitu. Není to vůbec jednoduché a hlavně to není levné, ale naprosto věrné. Na té houfnici je všecko, pro lidi je to zajímavé a pro nás jako muzeum má tato technologie jednu velkou výhodu. Nemusíte se o tuto zbraň starat, stříkat olejíčkem, nemusíte ji leštit… Je to elektronické zařízení chráněné v určitém drahém obalu. Projekční plátno je jako síť na motýly, kterou, když zhasnu, skoro nevidíte. Je to opravdu jemná síťovina, až je problém, že musíme hlídat, aby nám tím lidé neprošli,“ říká vedoucí muzea.