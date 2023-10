/FOTO, VIDEO/ V sobotu 28. října na pražském Hradě přebíral státní vyznamenání, ale už druhý den se chopil lopaty, aby ve své rodné obci Pohoří u Dobrušky pomohl zasadit svůj strom - Strom Miloně Čepelky. Buk lesní červenolistý nyní roste v nově upravené části parku v Pohoří, která je věnována této renesanční osobnosti.

Park v Pohoří nově krášlí strom Miloně Čepelky, zdejšího rodáka. Zasazen byl v neděli 29. října. | Video: Deník/Jana Kotalová

„Neber se chlapče tak přepísknutě vážně. To bys byl pro smích,“ čte Miloň Čepelka text vetknutý do cortenového pásu, jenž lemuje stezku v parku v Pohoří, kam byl v neděli 29. října zasazen jeho strom. Je vidět, že je překvapen. „No, ano, to znám,“ říká s úsměvem.

Je to jeho haiku, které má také připomínat osobnost Miloně Čepelky - básníka.

Pod kořeny Stromu Miloně Čepelky byla uložena paměťová schrána. Sám Miloň Čepelka převzal pamětní list, nedělní program zpestřila vystoupení místních dětí a pohořského slavného rodáka dojala také píseň složená na jeho počest.

„Já jsem měkkosrdcatý po tátovi. V Praze při udílení státních vyznamenání bylo hodně lidí a to já nemám rád. Tady jich také bylo hodně, ale úplně jiná sorta a bylo to od srdce,“ svěřil se.

Miloň Čepelka: „Člověk se narodí, má velké plány, představuje si, jak udělá díru do světa, nebo co všechno se mu povede. Pak se mu něco povede, něco naopak, těžko nebo lehko se s tím vyrovnává, s něčím se třeba nevyrovná vůbec, ale vyrovnat se nakonec musí. A když to udělá, tak ten život jakoby se nastartoval znova. A tak to má být, to je správné. Neříkám, že se mi to povedlo. Povedlo se mi to trochu a jsem za to vděčen.“

Pohoří je pro něj srdeční záležitostí.

„Do své rodné obce se skutečně rád vracím, protože jsem tady měl babičku s dědou, leží na hřbitově, často za nimi přijdu. I rodiče tam mám a sám si tam také lehnu, ale ještě nechci. Člověk si nevybírá, až to přijde, tak to přijde,“ podotkl s tím, že pak snad bude v Pohoří šumět jeho strom: „A sem tam si na mě někdo vzpomene. Bude to hezké.“

Jeho rodný dům už byste v Pohoří hledali marně, prozradil však, kde stával: „Bývalo to přízemní stavení se stodolou a půdou plnou sena a tam jsem se narodil - číslo 124. Nemůžu za to a je to nějaké podvědomí - když cokoli čtu a dostanu se na stranu 124, tak si vždycky vzpomenu na Pohoř.“

Podle starostky Pohoří Heleny Suchánkové myšlenka na zasazení Stromu Miloně Čepelky vznikla už před několika lety: „Konkrétní podobu však získala až s přípravou projektu výsadby nové zeleně, na níž obec klade velký důraz. „Díky výsadbě nové generace stromů a péči o zeleň, která přispívá k vytvoření kvalitního veřejného prostoru a ke zdůraznění přírodního a historického rázu obce jsme získali v krajské kole vesnice roku 2022 ocenění Zelená stuha,“ připomněla.

Díky získaným finančním prostředkům spojeným s tímto oceněním se tak obec letos mohla pustit do díla. Na úpravách parku se začalo pracovat na jaře.

„Se zahradní krajinářskou architektkou spolupracujeme už od roku 2019. Asi třetina celé té rozlohy je věnována panu Čepelkovi. Součástí projektu je i tato dřevěná plocha, chtěli bychom tady vytvořit atraktivní místo, kde se lidé budou moci potkávat, kde si budou moci odpočinout, kde by jim mělo být dobře a kde by mohli vzpomenout na našeho pohořského rodáka Miloně Čepelku,“ uvedla Helena Suchánková.

Parkové úpravy doplnily dvě plastiky - vážka a vodník vedle rybníčku. „Rybníček také čeká v nejbližší době odbahnění a rekonstrukce,“ doplnila starostka.