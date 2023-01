V České Čermné, která má asi 500 obyvatel, se těší podpoře řady svých fanoušků. Patří k nim i Pavel Cejnar. „Ten nápis z žároviček jsem dělal dva dny,“ prozrazuje. „Původně jsem tím měl zadělané jedno okno, řekl jsem si, že udělám panu generálovi Vánoce, ale nebylo to vidět, tak jsem to přemístil.“

Není to jediná světelná výzdoba, kterou se snaží ke kampani svého skoro souseda přispět. O kus dál tu před hromadou polínek po setmění vedle sebe září písmena g a P. „Už jsem půl roku důchodce a nemám co dělat,“ vysvětluje, proč se tímto způsobem rozhodl podpořit svého favorita. Na bundě má i přišpendlený odznáček jeho volební kampaně s hlavou lva a heslem: Není mi to jedno.

„Fandím mu, samozřejmě. Vždyť to je soused, už sem jezdí asi deset let. Když chodí okolo, vždycky těch pár slov prohodíme, i když si od něj udržuji tak dva metry odstup, protože to je pan NĚKDO. Ale nedává to na sobě znát. Člověk ho musí respektovat,“ tvrdí.

Zajde i na pivo

Místním se prý nijak nevyhýbá, v létě občas zajde sám nebo s manželkou na pivo. „Paní generálová dělá výborné jednohubky. Byli jsme u něj s bráchou 25. prosince popřát k Vánocům, tak jsme tam chvilku strávili. Myslím si, že nikoho neodmítne, ale aby tam každý chodil, to ne. Ne každý si to také dovolí. Je to dobrý soused a člověk, který něco dokázal,“ míní Cejnar.

Obdobně ho vnímá i řada dalších obyvatel. „Jeho manželka tady má chalupu. Vídáme ho často. Je to přímo můj soused, úžasný člověk, nepovyšuje se, zapojuje se do zdejšího dění a když ho porovnám s ostatními kandidáty na prezidenta, mám úplně jasno,“ říká Jiřina Benešová.

Prezidentské volby startují. Ve středu mohou hlasy odevzdat lidé v izolaci

Podle starosty České Čermné a záchranáře Tomáše Kulhánka ho místní vnímají většinou pozitivně. „Dlouhodobě se známe, poznal jsem ho osobně ještě předtím, než se stal známým. Stoprocentně za ním stojím. Vím, co je to za člověka, proto jsem se rozhodl, že pana generála navrhnu na kandidaturu na prezidenta ČR,“ řekl ČTK Kulhánek, který je občanským navrhovatelem Pavlovy kandidatury. „Chalupářů je zde poměrně dost, odhadem kolem stovky, ale většina z nich se do života obce příliš nezapojuje. Pavlovi patří k těm, kteří se nebojí přijít mezi nás, zkrátka do vesnice perfektně zapadli,“ dodal starosta.

Pro i proti

Stoprocentní podporu ale Petr Pavel v České Čermné nemá. I zde má své kritiky. „To, co provádí, je trošku zarážející. Nejdřív byl v komunistické straně a dnes objímá Ameriku. Něco tam nehraje. Zkrátka si myslím, že už má dost za dobu, co byl na té vysoké pozici v NATO, a měl by se držet trochu zpátky. Ale je to každého věc a svědomí. Já nikdy v žádné straně nebyl, ani naše rodina, měli jsme prodejnu, pohostinství, řeznictví, pekařství a velké hospodářství, byli jsme tak kulaci. Komunisti nám všechno vzali, zavřeli dědu, pak tatínka a potom ještě mě. Třikrát jsme začínali od nuly, vím tak, o čem mluvím. Někteří lidi mu tady hrozně fandí, ale já budu mít stoprocentně jiného kandidáta. Dal bych přednost těm mladým, co tam jsou, kterým to myslí a nebudou to dělat pro peníze,“ svěřuje se se svým názorem jeden z místních obyvatel, který se nepřál zveřejnit své jméno.

Medvědice Dáša, jeden ze symbolů náchodského zámku, uhynula

Právě bývalé členství Petra Pavla v komunistické straně je problémem, přes nějž se někteří voliči nedokážou přenést. Pavel Cejnar má tuto otázku vyřešenou i přesto, že i jeho rodiče měli smutné zkušenosti s komunistickým režimem. „Je těžké někoho v jeho pozici posuzovat, ale jde také o to, jestli on někomu jako komunista škodil. A to neškodil.“

Nebojí se, kdyby nakonec Petr Pavel uspěl a prezidentský úřad mu připadl, že se z České Čermné stane tak trochu atrakce? „Možné to je,“ připouští a pro případ, kdyby generál vyšel z voleb vítězně, už má připravené zaktualizování nápisu před domem. Na jeho konci má přichystané pro rozsvícení písmenko „ě“, aby mohl hlásat: „g. Pavel na hradě“.

Většina České Čermné Petra Pavla podporuje, jezdí tam na chalupu, říká starosta

V posledních prezidentských volbách v České Čermné Miloš Zeman nezvítězil, v obou kolech ho porazil Jiří Drahoš. V druhém kole mu připadlo 56,82 procent hlasů. Třetí příčka po prvním kole připadla Pavlu Fišerovi, čtvrtá Michalu Horáčkovi, pátá Marku Hilšerovi. Další v pořadí skončili Mirek Topolánek, Vratislav Kulhánek a po jednom hlasu získali Jiří Hynek a Petr Hannig. V prvním kole byla volební účast 72 procent, v druhém kole dokonce necelých 77.