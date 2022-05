Tesilky, šátky, a to i ty pionýrské, dobové oblečení a účesy z let dávno minulých byly k vidění v neděli při oslavách v Dobrušce, které vyplnily prvomájové odpoledne a podvečer. Městečko vrátily o půlstoletí zpět. Divadélko Na štaflích zrekonstruovalo přípravy na otevření domku i události 1. května 1972 - domek dostal nový kabát, prostranství kolem bylo uklizeno, tribuna postavena a nic tedy nebránilo tomu, aby naleštěnou „šestsettrojkou“ dorazil stranický funkcionář, kterého uvítali chlebem a solí za přítomnosti dětského sboru.

Vzápětí po přestřižení pásky se začaly dít věci. Památku obléhali návštěvníci od rána do večera. Modrobílým autobusem RTO přijel zájezd odborářů a jejich rodinných příslušníků. Místo rodného domu národního obrozence je ovšem zlákal stánek plný tehdejších „podpultovek“ – banánů, mandarinek, toaletního papíru, a tak dojmy z nové expozice nahradily plné tašky.

Početné obecenstvo se dobře bavilo. Ochotnickým retro vzpomínkám tleskali také Hekovi potomci z Frýdku-Místku - Jan Šebelík a Jarmila Nikliborcová, ale i seriálová Márinka Eva Vosková, herecká legenda Jaroslav Satoranský, který před více než 50 lety ztvárnil Věkova přítele Jana Theobalda Helda a také dva představitelé malého Františka Věka – Jindřich Hrdý a Jan Bösser. Právě úspěšnost televizního F. L.Věka iniciovala otevření Hekova rodného domku, který je tu dnes jedním z nejčastějších turistických cílů.

Janu Bösserovi bylo v době natáčení F. L. Věka sedm let. "U konkurzu si mě vybrali na základě zpěvu, zazpíval jsem Kočka leze dírou," zavzpomínal před třemi lety v rozhovoru pro Deník.

Paradoxem je, že před kamerou pak zapěl jen pár tónů, které mu na harmoniu předehrával Jaroslav Marvan. Když došlo na scénu, v níž měl zazpívat před zaplněným kostelem na kůru píseň, otevíral už pouze pusu a píseň zazpíval někdo jiný. Původně prý také měl hrát Františka v předškolním věku a nacvičoval i jeho scény. Jenže než došlo na natáčení, trochu víc povyrostl.

Jako malý "špunt" přitom nevnímal, po boku jakých hereckých osobností stanul. Uvědomil si to až mnohem později. A jaké bylo jeho setkání se slavnými hereckými bardy, jakými byli třeba Jaroslav Marvan, Jan Pivec či Karel Höger? „Tenkrát to pro mě byli „nějaký starý lidi“. Dnes jsem pyšný na to, s jakou elitou našich herců jsem hrál. Vzpomínám si, že všichni nás - děti tak trošku adoptovali,“ dodal.

„Přestože jsme byli malí, přistupovali k nám jako k budoucím kolegům a také s námi tak jednali. Učili nás mít trpělivost. Byli neskutečně vstřícní, takže taková setkání byla úžasná," připojil svou vzpomínku Jindřich Hrdý, představitel desetiletého Františka, který si střihl ještě několik rolí jak v seriálech, ve filmu, tak na divadelních prknech. Vyučil se zlatníkem, ale absolvoval i hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze. Od začátku 90. let vede známou zlatnickou dílnu v Praze.

Během oslav byla připomenuta v mnohém pohnutá historie domu čp. 185 v Novoměstské ulici, v němž se nejslavnější osobnost Dobrušky narodila. Nejenže ho v roce 1806 zachvátil požár, který postihl město, ale ve 30. letech minulého století mu dokonce hrozilo zbourání kvůli rozšíření vozovky. Historii Hekova rodného domu zachytila výstava Příběh jednoho domu, instalovaná v jeho sklepních prostorách, a také stejnojmenná publikace, pokřtěná v průběhu slavnostního odpoledne.

Pak se dění oslav přesunulo do Společenského centra – Kina 70. V malém sále proběhla vernisáž výstavy fotografií, dobových dokumentů a předmětů, v níž nechybí ani originály kostýmů z natáčení seriálu F. L. Věk.

Ve velkém sále se promítaly vzpomínky pamětníků otevření muzejní Hekovy expozice, historické dokumenty, nechyběly ani záběry z návštěvy režiséra Františka Filipa v Dobrušce, když se v roce 2016 stal čestným občanem města.

Zkrátka František Vladislav Hek alias František Ladislav Věk se stal nejen pro své rodiště, ale i pro celý region, doslova fenoménem.