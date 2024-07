Co všechno ještě kromě výstav do konce sezóny chystáte?

Bude to určitě pořad k Roku české hudby, k významnému výročí velkých českých skladatelů, v němž účinkuje Matyáš Novák a já. Autorkou tohoto pořadu Milí moji je Jana Dioszegi. Slavné skladby českých hudebních skladatel v něm interpretuje Matyáš Novák. Je propojen mluveným slovem, což obstarávám já. Je to hlavně o citacích dopisů Antonína Dvořáka s jeho současníky.

Vypadá to na trvalé spojení Nového zámku s klasickou hudbou i právě díky Matyášovi. Nebo ne?

Tak nejenom kvůli Matyášovi. V současné době plánujeme dva koncerty klasické hudby v Zrcadlovém sále během podzimu, kde by opět měla zaznít díla výhradně českých autorů.

Klasická hudba je už několik let víceméně se zámkem spojena, takže převážné uvádíme klasické koncerty, ale nebráníme se samozřejmě i z toho žánru vykročit.

Vy sám máte rád klasickou hudbu?

Mám ji rád dávno. To bylo hluboko v padesátých letech, když si moje rodiče koupili gramofon, jako takovou obzvláštnost do domu. A první desku, kterou si k tomu gramofonu koupili, byla deska klasické hudby. Takže jsem vlastně dřív než cokoliv jiného poslouchal na gramofonu klasickou hudbu. Vztah k ní v důsledku toho mám velmi pozitivní.

Samozřejmě, že na tom gramofonu jsem pak poslouchal jinou muziku od svých spolužáků, kteří měli to štěstí, že měli starší sourozence a ty správné kontakty. Můj spolužák měl staršího bratra, který byl velkým fanouškem rokenrolu. Takže jsem už na začátku šedesátých let, to jsem byl v šesté třídě, slyšel poprvé Jailhouse Rock Elvise Presleyho a tak dále. Klasickou hudbu na tom gramofonu jsem při nepřítomnosti rodičů vyměnil za jinou. Pak přišli Beatles a ostatní. Ale vždycky, než se rodiče vrátili, jsem desky, které jsem poslouchal přes den, zase vyměnil za klasickou hudbu, kterou poslouchali oni. Už jsme našli souzvuk mezi jednou a druhou, oni měli svou, já svou.

Kromě hudby chystáte Food Festival?

Samozřejmě, myslím, že bude už asi posedmé, takže můžeme pomalu říct, že jde o tradiční akci.

Přiblížite mi novinky v zázemí zámeckého areálu? Návštěvníci určitě zaznamenali, že zmizely ošklivé budovy z dob minulého režimu.

Udělali jsme tam krásné velké parkoviště, které, myslím, prožije první velkou zatěžkávací zkoušku právě o Food festivalu. Pokud budeme s letošním ročníkem tak úspěšní jako s těmi předchozími, kdy návštěvnost byla zaplaťpámbůh veliká. Největší problém byl kde zaparkovat. Měli jsme tady výzkumný ústav, který jsme letos přes zimu zbořili a na jeho místě jsme vytvořili velkou parkovací plochu, takže možná bychom měli mít problém s parkováním vyřešený.

Hlavně ten dům byl takovým, by se dalo říct, posledním pomníkem dob mezi tím, kdy kostelecký zámek vlastnili moji prarodiče, a okamžikem, kdy se vrátil mému otci. Tento výzkumák se stal jakýmsi mementem - nezapomeňte na dobu, která byla. A já jsem to memento odeslal do totálního zapomnění. Při prohlídkách říkám, že do roku 1972-3 byl v zámku Výzkumný ústav pro chov prasat, pak zámek už definitivně přestal vyhovovat, tak si postavili krásný nový výzkumný ústav. Teď už ani nemám možnost lidem na něj poukázat, protože není.

Asi to zahřeje na srdci, když vyjdete ven a nevidíte ho. Nebo ne?

Neumíte si představit, jakou radost jsem pocítil, když ta budova zmizela. Najednou je tady krásný velký pozemek, který je částečně zatravněný, srovnaný, vypadá to úhledně, prostě. Najednou mám pocit, že to tam vypadá hezky.

Plánujete nějaké další úpravy v areálu?

V tuto chvíli ne. Opravili jsme fasádu na hospodářské budově, tj. tu část fasády, která se dívá na zámek. Takže se teď na sebe dívají dvě opravené fasády a myslím, že se jim vzájemně ten pohled líbí, že si to užívají a my s nimi.

Jaké akce můžete na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí navštívit Usmívání: výstava humoristy Pavla Matušky k autorovým 80. narozeninám, potrvá až do 27. října,

výstava humoristy Pavla Matušky k autorovým 80. narozeninám, potrvá až do 27. října, Food festival: tradiční den plný dobrého jídla pití s doprovodným programem, sobota 31. 8. od 11.00 v areálu parku Nového zámku,

tradiční den plný dobrého jídla pití s doprovodným programem, sobota 31. 8. od 11.00 v areálu parku Nového zámku, Klasická hudba v Zrcadlovém sále:

Milí moji: komponovaný pořad majitele Nového zámku Františka Kinského a klavíristy Matyáše Nováka k Roku české hudby, neděle 8. září

Irvin Venyš a Barocco sempre giovane: koncert vynikajícího klarinetisty Irvina Venyše s rezidenčním ansámblem Barocco sempre Giovane k 320. výročí narození a 250. výročí úmrtí kosteleckého rodáka F. I. Tůmy, 2. října,

Jan Mráček a Barocco sempre giovane: koncert excelentního houslisty a koncertního mistra České filharmonie s ansámblem Barocco sempre giovane, 17. listopadu.

