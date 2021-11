Ale nesoutěžili jen dospělí. Pořadatelé atletického oddílu SK Týniště nad Orlicí, z. s. ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Týniště nad Orlicí přichystali také závody předškolních dětí a žactva. Závodníků v těchto kategoriích se zúčastnilo 55 na tratích dlouhých od 60 do 1200 metrů. Svou účastí vyrovnali dosavadní rekord.

"V kvalitní konkurenci vytrvalců za účasti několika českých reprezentantů, například v bězích do vrchu, se celkovým vítězem stal Radek Hübl z Vencl týmu Ústí nad Orlicí (č. 103 viz. foto), výborným časem 31:16 min. zaostal pouhých 9 sekund za traťovým rekordem z roku 1999 a nejlepší ženou byla na celkovém pěkném 20. místě Marta Fenclová (č. 154, viz. foto) z AC Pardubice časem 37:33 min.

Nejlepším Týnišťákem se stal Pavel Krunčík, který se celkově umístil na 38. místě časem 39:05 min. Nejstarším účastníkem byl Stanislav Doležal (roč. 1938) z BK Pardubice, který zdolal trať za 64:50 min. Před vyhlašováním nejlepších vytrvalců proběhla také zajímavá tombola losovaných startovních čísel závodníků," uvedli za pořadatele Václav Goldbach a Jiří Tyahur.

Absolutní pořadí mužů a žen:



1. Radek HÜBL – Vencl tým Ústí n. O. – 31:16 min.



2. Jaromír HRADECKÝ – Skuteč – 32:48 min.



3. Dominik CHLUPÁČ – AK BK – 32:52 min.



1. Marta FENCLOVÁ – AC Pardubice – 37:33 min.



2. Táňa METELKOVÁ – BK Náchod – 38:13 min.



3. Tereza ŠEDOVÁ – Vencl tým Ústí n. O. – 38:45 min.

Nejrychlejší závodníky hlavního vytrvaleckého závodu v jednotlivých kategoriích čekala odměna v podobě hodnotných věcných cen. Ty předal ekonomický náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a aktivní běžec Rudolf Cogan.

Jak upozornili dále pořadatelé, závody proběhly hladce bez protestu a žádného úrazu. Poděkování zdařilou sportovní akci patří nejen jim: "Ale i rozhodčím z atletického oddílu a dalších členů SK Týniště nad Orlicí, z. s., Domu dětí a mládeže, všem dobrovolníkům a Městské policii za zajištění hladkého průběhu. Děkujeme rovněž všem sponzorům, kterými byli: Správa lesů Týniště nad Orlicí – paní Franziska Sternbergová, město Týniště nad Orlicí, Sportuj s námi - Česká unie sportu, Elektro Telux, s.r.o., Týniště nad Orlicí, Prodej zahrádkářských potřeb Milan Kopecký, Týniště nad Orlicí, Květinářství Jasmína – paní Hana DOBEŠOVÁ, Týniště nad Orlicí, Stravování Geriatrické centrum - pan Josef VLČEK, Týniště nad Orlicí, Weldis Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. – vše pro svařování, Dlouhá Ves, Cyklo Profi – Holice v Čechách. Těšíme se na účast v dalším jubilejním 30. ročníku Týnišťské desítky, který se bude tradičně konat ve sváteční den, v pátek 28. října 2022."