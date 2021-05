Jen zdánlivý klid vládne na chodbách Základní školy Františka Kupky v Dobrušce. Hodina začala a v některých třídách je už zase po dlouhé době živo.

"Těšila jsem se do školy. Nejvíc na spolužáky. Distanční výuku jsem docela zvládala, akorát jsem celý den dělala úkoly," svěřuje se šesťačka Silva.

A z návratu dětí byli nadšení i pedagogové. "Těšila jsem se, ale byla bych raději, kdyby pustili do školy všechny děti," podotýká učitelka Ivona Průšová a přiznává, že zvládat prezenční a distanční výuku je náročné.

To žáci osmých ročníků si prý už na distanční vzdělávání zvykli a někteří z návratu k tomu prezenčnímu už tak nadšení nebyli.

Obrovské posunutí

Příští týden i zdejší školáky čeká rotace ve výuce, a tak se vystřídají a do lavic se sem vrátí ti sedmého a devátého ročníku. Do dobrušské Základní školy Františka Kupky přitom kromě žáků, kteří se již mohli k prezenční výuce vrátit, dochází také skupinka děti rodičů pracujících ve složkách integrovaného záchranného systému.

"Loni 11. března to byl tak trochu šok. Mysleli jsme, že déle než týden, 14 dní nemůžeme vydržet, a po těch 14 dnech jsme zjistili nejenom, že budeme muset vydržet déle, ale budeme se muset naučit i něco nového," vzpomíná na začátky distanční výuky ředitelka dobrušské školy Alena Bačíková.

"Obrovsky nás to posunulo, nejen děti, ale i učitele a školu. Kdybychom za běžného provozu chtěli zavést vzdělávání přes počítač, trvalo by nám to hrozně dlouho. Toto byla otázka dvou měsíců. Jsem možná oproti ostatním jsem víc nadšená, protože jsme začali využívat i vizualizéry, dělali jsme pro děti besedy, kolegyně pro ně připravovaly sportovní aktivity venku. Neříkám, že to bylo super, ale na dané možnosti, si myslím, jsme to zvládli na jedničku. A hlavně kolegyně, šly do toho s nasazením a pro děti se toho udělalo hodně. Na druhou stranu nám děti chyběly. To ticho tady bylo dlouhé a ubíjející, takže jsme rádi, že jsou ve škole. Jde i o ten kontakt, předávání informací, abychom si popovídali, co kdo zažil," dodává Alena Bačíková.

První stupeň se bude testovat pouze jednou týdně, druhý stupeň dvakrát - v pondělí a ve čtvrtek. Příprava je náročná.

Škola kvůli testování otevírá už v 7.15, žáci ho absolvují průběžně, ti otestovaní čekají na výsledky ve volných třídách. Společně v jedné třídě se pak sejdou s ostatními až po negativním výsledku na covid-19.