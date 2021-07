FOTOGALERIE: Hasičina malým táborníkům jde. Jen ještě musí dorůst do mundůrů

Na první pohled může mnohým naskočit deja vu z filmu E.T. Mimozemšťan, kde také malé stvoření z jiné planety na sobě mělo oblečení tvorů homo sapiens a poněkud na něm vlálo… Profesionální hasiči připravili pro malé táborníky z Mostku u Rychnova bojovou hru. Dětem to náramně šlo. Jen prostě musí do hasičských obleků ještě trochu dorůst… Podívejte se!

Profesionální hasiči připravili hasičskou bojovku, a že to dětem šlo! Jen do zásahových kabátů nám musí trochu dorůst... | Foto: HZS KHK

"Mohlo by se zdát, že letos jezdíme dětské tábory jen evakuovat, ale není tomu tak. Stíháme občas i milou návštěvu za pěkného počasí. Na tábor do Mostku se přijeli podívat za táborníky z Déčka – Domu dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou hasiči z rychnovského územního odboru. Připravili pro ně hasičskou bojovku, a že to dětem šlo! Jen do zásahových kabátů nám musí trochu dorůst," směje se mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Götzová.