U vybraných hudebních formací již nebyla podmínkou vazba na bydliště v Borohrádku, jak to bylo u minulých ročníků. Výběr účinkujících byl zaměřen převážně na revivalové kapely.

Tomu se trochu vymykalo zahajovací seskupení mladých hudebníků BLACK BUŘIŇOS, kteří s notnou dávkou humoru a nadsázky bravurně odehráli dixilendovou klasiku. Další hodinka patřila folku a country v podání RELAXU Dobruška. V době střídaní kapel se představila děvčata z tanečního studia SMOT Art z Týniště nad Orlicí.

Program pokračoval vystoupením skupiny GEMINI s Richardem Kmochem, kteří odehráli známé hity Dalibora Jandy. Jistou sázkou do loterie bylo zařazení skupiny CREEDENCE REVIVAL CZECH, jež jsou českým revivalem již méně známé americké skupiny Creedence Clearwater Revival, která v sedmdesátých letech výrazně ovlivnila vlnu jižanského rocku. Už v průběhu jejich vystoupení bylo na posluchačích zjevné, že to nejsou písně neznámé, neboť mnohé z nich v minulých letech do svého repertoáru zařadila spousta světových i domácích interpretů.

V čase nadcházející noci rozezněli své nástroje THE BUGLES, což je pražská formace hrající velmi autenticky písně legendárních brouků, skupiny THE BEATLES.

Příznivci tvrdšího žánru si pak jistě rádi počkali na revival současné české hudební scény, skupiny Kabát, tedy KABÁT REVIVAL Hradec Králové. Nutno zmínit, že právě v Borohrádku to byl jejich koncert s číslovkou 600, a že si to užili jak muzikanti, tak posluchači, kterých, byť se blížila půlnoc, nikterak neubylo.

Krásný slunečný den, skvělá nálada, spousta pohodové muziky, dobré jídlo a pití, atrakce pro děti, sečteno, podtrženo, Borohrátky 2019 „trochu jinak“ se vydařily.

Poděkování tak patří pořadateli akce, městu Borohrádek, pracovníkům jeho technických služeb za přípravu, všem účinkujícím, kreativním malířkám měnícím podoby dětských tváří, technikům u zvuku a světel, všem těm co zajišťovali občerstvení a v neposlední řadě divákům, za jejich podporu již jedenáctého ročníku tohoto festivalu.

Zdeněk Cablk