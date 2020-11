FOTO, VIDEO: Výzdoba zdi u kostelecké stanice projde příští rok obnovou

Spolek nevelký, ale celkem aktivní. Za cíl si vzal, jak už jeho název napovídá, okrašlovat své město a zapojit do této aktivity co nejvíce lidí. Zásluhou Kosteleckého okrašlovacího spolku a za podpory sponzorů se okolí železniční stanice Kostelec nad Orlicí město pyšní nejen upravenou zelení, ale šest let i netradiční obrazovou "pozvánkou" do města.

Výzdoba zdi u kostelecké stanice projde příští rok obnovou | Video: Deník/Jana Kotalová

Sprejem vyzdobený betonový plot představuje pohledy na město, vyhlášený hostinec v Kostelecké Lhotě, Nový zámek, ale na druhé straně zve i verši Karla Jaromíra Erbena na naučnou stezku, která nese jeho jméno. Příští rok se prý chystá obnova povrchu zdi a kdo sem přijede v letní sezoně, může se pokochat i krásou květinové "zahrádky", o kterou pečuje Alena Kytlíková.

