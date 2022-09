Asi na tom něco pravdy bude, zjišťuji o něco málo později. První hříbek nacházím až po docela dlouhé době a po prvním škobrtnutí syna o ostružiní. Pár dalších se jich ještě krčí opodál.

Ani se nám nechce věřit, když o něco později potkáváme dvojici houbařů, kteří, jak se zdá, měli mnohem větší štěstí než my a košíky mohli naplnit několika pěknými kousky. Prý je sesbírali na dvou místech. "Byli jsme holt rychlejší," odcházejí s úsměvem.

Nedá nám to a vypravujeme se stejným směrem. Vybaveni dvěma velkými koši a v kufru auta pro jistotu ještě bedýnkou - to kdyby nám nestačily. Asi po hodině se s nimi vracíme a jsou pomalu stejně lehké, jako když jsme vkročili do lesa. Odnášíme si asi čtvrt košíčku hub a jedno klíště navrch. Les nad Sedloňovem opouštíme s nadějí, že příště to zkusíme jinde a domů si odneseme více hub a žádné klíště.

Zdroj: Jana Kotalová

Kde podle houbařů houby rostou?

- od Koliby směrem na Vysokou nad Labem na Hradecku

- Krňovice na Hradecku

- v okolí Přepych na Rychnovsku

- Sedloňov na Rychnovsku

- Orlické hory

- u Výšinky na Trutnovsku

- okolí Trutnova