Je zaměřený na turistiku, aby lidé měli důvod přijít do Bartošovic a na Vrchní Orlici. U hranic jsme zprovoznili turisticky značenou trasu, která oba kostelíky propojuje a lidé tak nemusí po hlavní silnici. Na cestě je také Kopeček - chráněné dílny, které provozuje sdružení Neratov," říká starosta Bartošovic v Orlických horách Luboš Tylš.

I Bartošovice však měly donedávna svoji bolístku - nedařilo se jim najít nájemce zdejšího obchodu. "Obchod se znovu otevřel někdy kolem Vánoc a jeho nájemci nabízejí i nějaké občerstvení. Místní mají určitě radost, ale myslím si, že zájem bude nabíhat postupně. Myslím si, že do budoucna to tady bude stát víc na tom občerstvení než na "rohlících"," říká bartošovický starosta Luboš Tylš.

Větší nákupní síle hlavně ze strany turistů a milovníků lyžování, kteří jinak navštěvují zdejší lyžařské středisko, nepomáhá současná doba plná omezení. "Myslím, že pokud nájemci obchodu přečkají ten začátek, máme naději, že vydrží," míní starosta.

Místní spolek Magdalena, který se mimo jiné věnuje i záchraně zdejších památek, chce pak letos na návsi postavit dřevěný altán s ohništěm. Sloužit bude všem – obyvatelům obce, chalupářům i návštěvníkům. Poskytne prostor k narozeninovým oslavám, piknikům, dětským akcím, letnímu posezení a oddychu.

Obec bude muset nyní investovat do pořízení nového obecního traktoru, starý se rozsypal. Zvlášť letošní zima pak dává technice zabrat. Kromě toho se zaměří na investice v Neratově, a to na opravu silnice a vybudování velkokapacitního parkoviště.

Bartošovice jsou co do počtu obyvatel malou (přibližně 200), ale na zajímavosti nezvykle bohatou obcí. Spadá pod ní turisty a poutníky oblíbená osada Neratov, Vrchní Orlice s jednou z mála místních dochovaných staveb - kostelem, který notně nahlodal zub času, ale jeho nevšední atmosféra sem láká i filmaře. Vznikaly tady záběry do snímku Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále a natáčel tu také Jiří Strach třetí řadu seriálu Labyrint. Přímo v Bartošovicích další kostel, v němž se však barokní vybavení dochovalo.



Bartošovice jsou také místem, kde už několik let funguje Základní škola speciální Neratov, kterou navštěvují i děti ze sousedního kraje. Loni se dočkaly lepšího zázemí ve zbrusu nové budově. V původních prostorách, kde se žáci dříve učili, funguje denní stacionář.