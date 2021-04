"Pivovod není tak obvyklý. Všichni se snaží mít zařízení pivovaru soustředěné v jedné budově. Ale nám nic jiného nezbývá, náš pivovar už nenafoukneme a potřebujeme další prostory pro ležácké sklepy," vysvětluje podsládek Dominik Malík.

Výkop pro pivovod už je připraven. "Ve společenském domě jsou ležácké tanky a do nich pivo poteče a bude v nich zrát. Tady již povede pivovod vrchem," ukazuje podsládek. "Pro začátek pro letošní rok tady budou dva tanky a výhledově počítáme až s devíti. Chtěli bychom to spustit co nejdříve, doufáme, že do konce května," prozrazuje.

Současný sklep s jedenácti ležáckými tanky a dvěma spilkami (kvasnými nádobami) bude neratovský pivovar využívat i nadále.

Zájem o neratovské pivo přitom neklesal ani v uplynulém roce pandemie. Lidé jeho výrobce podrželi, zlatavý mok z Orlických hor tak putuje na různá místa Česka přes celou republiku, a dokonce i za hranice. Nejoblíbenější je prý zdejší jedenáctka.

"Produkci navyšujeme v porovnání s loňskem i v letošním roce. V současné době vaříme zhruba 4 tisíce litrů piva týdně, šest druhů. Hlavní je desítka a dvanáctka a teď jsme na objednávku vařili i "cyklistickou" osmičku," dodává Dominik Malík.

Místní minipivovar je jedním z projektů sociálního podnikání sdružení Neratov, které poskytuje práci i domov hendikepovaným lidem. Společně s nimi se snaží navracet život do kdysi vysídlené osady Bärnwald - Neratov.