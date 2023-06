Vodní radovánky si můžete už tuto sobotu užít ve Vamberku. Tamní koupaliště zahajuje sezonu.

Koupaliště ve Vamberku v novém | Video: Deník/Jana Kotalová

Koupaliště bude otevřené každý den, od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 19 hodin.

Základní celodenní vstupné je 80 korun, snížené 50 korun. Odpolední základní vstupné je 60, snížené odpolední 40 korun. Možné je také zakoupit si 10 vstupů (9 + 1 zdarma) za 720 korun, v případě sníženého vstupného za 450 korun.

Koupaliště ve Vamberku prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, podívejte se na fotogalerii, jak jsem ho loni zachytili před znovuotevřením: