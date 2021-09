„Líbí se mi, hlavně naše třídy. Po staré škole se mi stýskat nebude,“ tvrdí jeden ze zdejších žáků Robin Rufr.

„Byli jsme spokojení i ve staré škole, ale poslední dobou jsme se zapojili do projektů, nakoupili nové pomůcky a už jsme je neměli kam dávat. Ve družině se nám navíc zvedla podlaha. Začala pracovat spodní vlhkost. Vůbec jsem s tím, nepočítala, že bude nová škola, ale vidím, že už byl nejvyšší čas. V nové škole se nám líbí moc,“ pochvaluje si i ředitelka Iva Dernerová.

Připomínkou staré školy zůstane jen mosazný zvon, který se do nové budovy přestěhoval. Vznikly tu tři třídy, prostory pro družinu a také třída výtvarných činností. Docházejí sem děti až do pátého ročníku, přičemž zařízení pojme až 60 žáků. Na hodiny tělocviku musí zatím do staré školy.

Na investici za 32 milionů korun získala obec 20 milionů korun z ministerstva financí. Zbytek musela doplatit ze svého rozpočtu. Nový je i nábytek. Škodovka pomohla s vybavením výtvarné třídy, ale svým dílem přispěli i místní podnikatelé.

"V roce 2015 se na nás obrátila obec, jestli bychom vyprojektovali rekonstrukci stávající školy s její přístavbou. Školu jsme zaměřili, následně jsme udělali stavebně historický průzkum a postupně, jak jsme získávali data, jsme zjistili, že cesta rekonstrukce není úplně tou pravou, kterou bychom se měli dát. Trošku jsme zariskovali, nikomu nic neřekli a vypracovali jsme studii na novou školu. Zastupitelé byli hodně překvapení. Ale ukázali jsme jim, co tady lze postavit a jak se vyhnout problémům ve stávající škole, která má nízké stropy, metrové zdi, nemá absolutně žádné tepelné izolace a tak dále," přibližuje jednatel společnosti Stapring Michal Fenyk důvody, proč se i zastupitelé přiklonili k variantě výstavby nové budovy.

Vznikla komplexní studie, samotná stavba, s níž firma Marhold započala loni, pak trvala třináct měsíců.

Jde o takzvanou pasivní budovu. „To znamená, že je nuceně větraná, je tu konstantní teplota, vyměňuje se vzduch, je zdravá a šetrná vůči životní prostředí, protože tím, že rekuperuje teplo, šetří,“ dodává Michal Fenyk.

Nyní byla dokončena první etapa.

"Druhou etapou bude nová tělocvična, která by měla na budovu školy navázat, ale vstup bude i zvenku pro veřejnost. Třetí etapa pak bude zahrnovat vybudování víceúčelového hřiště, ale to je ještě otázkou budoucnosti, bez dotace to nepůjde a letos máme naplánované ještě další investiční akce,“ vysvětluje starostka Černíkovic Zdenka Jedlinská.