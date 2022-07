Vše začalo již před dvěma desítkami let pátráním po jménech a datech předků, jejichž rodokmeny se Zdeněk Šedivý rozhodl sestavit. "Myslel jsem, že to bude pro rodinu zajímavé, ale nebylo, takže jsem o nich začal psát první kroniku. Kromě jejich životů, kdy jsem zjišťoval, co to bylo za lidi a co prožili, jsem do ní začlenil i dobové reálie, jak obdělávali půdu, co jedli, jak slavili svatbu, jak se pohřbívalo. V každé kronice jsem popisoval něco jiného, abych se neopakoval," svěřil se na sobotním setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově.